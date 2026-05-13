川習會在即 美中一致反對荷莫茲海峽收過路費

美國國務院今天以聲明指出，美中高層一致認為不應允許任何國家向行經荷莫茲海峽的船隻收取過路費。外界認為這代表美中正尋求向伊朗施壓的共同立場，防止其控制此關鍵水道。

路透社報導，國務院發表上述聲明之際，美國總統川普與中國國家主席習近平之間的高峰會將在本周稍晚登場，荷莫茲海峽（Hormuz Strait）的管控將列於議程。

自以色列與美國2月28日聯合空襲伊朗以來，伊朗幾乎完全封鎖荷莫茲海峽，造成全球能源市場震盪。

國務院表示，中國外交部長王毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾在4月通話中討論此事。

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示：「他們同意，不應允許任何國家或組織向通過荷莫茲海峽等國際水道的船隻收費。」先前，國務院並未依慣例發布此通電話的書面摘要。

中國大使館未就美方說法提出異議，並表示希望各方攜手合作，恢復海峽正常航運。荷莫茲海峽在美伊戰爭爆發前，全球約1/5油氣供應須經此處。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示：「確保區域安全穩定、航行暢通無阻，符合國際社會共同利益。」

德黑蘭將收取航運過路費的權利作為結束戰爭的先決條件。川普對伊朗實施海上封鎖，並提出可能對來往船隻自行收費或與伊朗合作收費的可能。不過此想法在國內外遇反彈後，白宮隨即表示，川普希望看到荷莫茲海峽開放通行，不受任何限制。

中國官員曾譴責美國實施海上封鎖，但迄今仍避免直接提及過路費。

2名知情人士透露，盧比歐向王毅表示，未來中國船隻可能也要繳費，似乎意促北京對德黑蘭施加更大壓力以終結衝突。

中國與伊朗保持來往並係伊朗石油出口主要買家。川普一直倚重中國，希望北京運用影響力推動伊朗與美國達成協議。

王毅在隨後與伊朗外長的會面中，表示國際社會對「恢復海峽正常安全通行抱有共同關切」，同時重申中國支持伊朗「維護國家主權與安全」。

中國上個月否決美國在聯合國提出的一項決議草案，內容係鼓勵各國共同保護荷莫茲海峽的商業航運。中方認為此舉對伊朗有失偏頗，美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）批評北京坐視伊朗以全球經濟要挾。

美國對購買伊朗原油的中國煉油廠實施制裁，盼能孤立伊朗並對其施壓，不過中國已下令其企業不得遵守。