川習會將登場 分析：伊朗情勢增添北京談判籌碼

「川習會」將登場，雙方會晤將觸及伊朗、台灣、經貿等3大議題。學者解析，美國現狀急需中國協助結束伊朗問題，川普會傾向於在其他議題上加碼，以回應北京的需要。

中國外交部11日公布，美國總統川普（Donald Trump）將於13至15日訪問中國。川普將在今晚抵達北京，對中國展開國是訪問，外界評估川普將於14日會晤中國國家主席習近平。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國對中央社表示，俄羅斯深陷戰事、自顧不暇，中國是目前唯一對伊朗具備相當程度影響力的國家，川普很清楚在美伊困境中，只有中國能達到「臨門一腳」關鍵效果，有機會促成伊朗「下台階」，在短期間內透過政治協商穩定局勢。

他說，伊朗戰事超越川普原有想像，一再地拖延將影響美國中東戰略布局、波及共和黨期中選舉。美國社會對於油價高漲的不滿情緒持續累積，對於川普來說，伊朗戰事有必須快點解決的急迫性，美國需要中國的幫忙；對於北京來說，這正是談判籌碼。

川習會觸及伊朗戰事討論外，預期也將談到台灣、經貿等議題。劉復國提到，現況美國有求於中國，多於中國有求於美國，中國給一些、美國讓一些，這是談判過程必然互動。美國急需中國協助伊朗問題，很自然地，美國會在另兩個議題上加碼，以回應北京的需要。

他表示，倘若中國大量採購美國農產品、能源、礦產等，等於讓川普帶「大禮物」回去，美國勢必也得回饋中國，這正是外界的擔憂，川普交易性格明顯、政策立場多變，會不會守不住原則性問題，例如涉台表述從「不支持台獨」到「反台獨」，這是一個潛在風險。

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正對中央社指出，北京認為兩岸關係有兩個基本點－兩岸事情應由兩岸人民自行解決、台灣問題是中美兩國不可踰越紅線；美國一貫講法是「奉行一個中國政策」，北京則期待美國可以調整表述。

黃介正認為，川普作風多變，倘若可獲得好交易，改變對台表述「他也許覺得講一講無所謂」。川習會晤是否構成對台影響，應該觀察會後情況，例如美國對台軍售減緩或少賣、不賣、台灣「過境外交」阻力增加等，「要靠事實檢驗真理」。

川普政府正面臨期中選舉壓力。黃介正說，川普很需要經貿、外交成果穩定內部局勢，若能換得中國大買美國農產品等協議，效應勢必會在11月投票出現；不過受到伊朗戰事牽制，川普目前跟習近平「拍桌子」的力道沒有那麼強。

他認為，川普、習近平都是不喜歡認輸的人，雙方會晤、交換利益，然後對內宣傳「你看我成功了」，這正是兩人現在各自所需要的。兩位領導人希望會晤發揮正面媒體效果，在減輕外部衝突壓力後，可以致力於整頓內部狀況。

黃介正推估，川習會後聯合記者會或聯合聲明「目前看起來不太可能有」，原因在於準備時間來不及，涉及白紙黑字的文字會需要雙方來回商量、推敲，這次顯然時間匆忙；再者在川習會晤前，企業制裁、反制動作未間斷，對於會晤氣氛營造不是太好。