美國務卿魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？陸1招悄解套

川習會即將登場，美國總統川普13日起將訪問北京進行國是訪問，國務卿魯比歐也將陪同出訪。不過，魯比歐曾因強烈批評中國大陸人權問題，遭北京2度制裁並禁止入境，如今如何隨行引發關注。法新社12日報導，事實上魯比歐去年1月出任國務卿前，中國便悄悄將他的官方譯名從「盧比奧」改稱「魯比奧」，繞過禁令。

現年54歲的魯比歐過去擔任聯邦參議員期間，長期在人權、香港與新疆議題上強硬批評北京，並曾主導國會立法，因中國被控對維吾爾族等穆斯林少數民族實施強迫勞動，對中方祭出廣泛制裁。中國則先後2度反制裁魯比歐，制裁內容包括禁止入境。

不過，川普去年1月提名魯比歐出任國務卿前夕，中國政府與官媒開始改用另一個中文字譯音魯比歐（Marco Rubio）的姓氏開頭，從「盧比奧」改稱為「魯比奧」。

2名外交官表示，他們相信中方此舉是因魯比歐在舊譯名下遭制裁，必須替他隨行訪中尋找法律與外交上的迴旋空間。中國大使館未立即回應置評請求。

美國國務院官員僅證實，魯比歐將隨川普同行；外媒也目擊他在安德魯空軍基地登上空軍一號。

魯比歐上任後雖仍將中國形容為「前所未有的對手」，但也支持川普與中國國家主席習近平建立貿易關係、淡化人權議題的路線。

魯比歐去年曾公開表示，川普政府不會為了與中國達成貿易協議，就拿台灣的未來作為談判籌碼。法新社指出，這番言論當時令台灣鬆了一口氣。