盼川習會取得成功 中國駐美大使籲美貿易不能雙重標準

美國總統川普即將訪問北京，中國駐美國大使謝鋒表示，在中美共同努力之下，盼川習會取得成功，為中美關係未來的發展指引正確的方向，讓中美探索出在新時代互動的正確方法。

不過，談及中美競爭關係，謝鋒也呼籲美國不能雙重標準，不能在有競爭力的時候歌頌自由貿易，卻又在失去競爭力的時候強調公平貿易。

川普12日出發訪問北京，擬於北京時間13日晚間抵達，並計畫14日與中國國家主席習近平展開雙邊會談；謝鋒在此之前接受美國新聞周刊（Newsweek）的獨家訪問。

謝鋒說，兩國領袖的互動給予中美關係無法取代的戰略指引，習近平和川普互相尊重，並在去年保持密切聯繫；兩人共通話5次，並多次交換信件，且在南韓成功舉行高峰會，以此調整中美關係的方向，帶領關係走向穩定。

謝鋒說，川普多次表達希望再次訪問中國，習近平對此表示歡迎，也邀請川普再度訪問。

謝鋒說，一個穩定、有建設性的中美關係不只有利於兩國人民的基本利益，也符合國際社會的共同期待。

謝鋒說，中國希望在中美共同努力之下，接下來的高峰會能取得成功，讓中美關係未來的發展走上正確的方向，也為更多對話、合作，以及推動正面的議題鋪路，同時減少兩國的問題，並正確地管理雙邊歧異。

謝鋒說，這不但能在今年推動穩定、健全和可持續性的雙邊關係發展，也能探索中美在新時代互動的正確方向，其精神是基於互相尊重、和平共存，以及共贏合作。

不過談及中美競爭關係，謝鋒也說，中國和美國在經濟和貿易上確有競爭關係，並認為競爭的環境要公平，也要有明確的規則，稱不該有國家有雙重標準，例如在有競爭力的時候歌頌自由貿易，又在失去競爭力的時候強調公平貿易，更別提做出限制或束縛別人雙手來取得不公平的優勢。

謝鋒也說，競爭不該是零和的拳擊比賽，而是像田徑比賽，奔向共同的卓越。