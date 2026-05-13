快訊

川普啟程前往大陸 美國末日飛機罕見現蹤亞洲

NBA又一噩耗！首位公開出櫃球員柯林斯47歲癌逝 主席悼：影響力遠超籃球

「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異 這家需要先申請門號

聽新聞
0:00 / 0:00

盼川習會取得成功 中國駐美大使籲美貿易不能雙重標準

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
中國駐美大使謝鋒。圖／取自中國駐美國大使官網
中國駐美大使謝鋒。圖／取自中國駐美國大使官網

美國總統川普即將訪問北京，中國駐美國大使謝鋒表示，在中美共同努力之下，盼川習會取得成功，為中美關係未來的發展指引正確的方向，讓中美探索出在新時代互動的正確方法。

不過，談及中美競爭關係，謝鋒也呼籲美國不能雙重標準，不能在有競爭力的時候歌頌自由貿易，卻又在失去競爭力的時候強調公平貿易。

川普12日出發訪問北京，擬於北京時間13日晚間抵達，並計畫14日與中國國家主席習近平展開雙邊會談；謝鋒在此之前接受美國新聞周刊（Newsweek）的獨家訪問。

謝鋒說，兩國領袖的互動給予中美關係無法取代的戰略指引，習近平和川普互相尊重，並在去年保持密切聯繫；兩人共通話5次，並多次交換信件，且在南韓成功舉行高峰會，以此調整中美關係的方向，帶領關係走向穩定。

謝鋒說，川普多次表達希望再次訪問中國，習近平對此表示歡迎，也邀請川普再度訪問。

謝鋒說，一個穩定、有建設性的中美關係不只有利於兩國人民的基本利益，也符合國際社會的共同期待。

謝鋒說，中國希望在中美共同努力之下，接下來的高峰會能取得成功，讓中美關係未來的發展走上正確的方向，也為更多對話、合作，以及推動正面的議題鋪路，同時減少兩國的問題，並正確地管理雙邊歧異。

謝鋒說，這不但能在今年推動穩定、健全和可持續性的雙邊關係發展，也能探索中美在新時代互動的正確方向，其精神是基於互相尊重、和平共存，以及共贏合作。

不過談及中美競爭關係，謝鋒也說，中國和美國在經濟和貿易上確有競爭關係，並認為競爭的環境要公平，也要有明確的規則，稱不該有國家有雙重標準，例如在有競爭力的時候歌頌自由貿易，又在失去競爭力的時候強調公平貿易，更別提做出限制或束縛別人雙手來取得不公平的優勢。

謝鋒也說，競爭不該是零和的拳擊比賽，而是像田徑比賽，奔向共同的卓越。

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

川習會前夕 中國駐美大使籲美方盡早解決台灣問題

川習會 中國官媒：元首外交提供重要戰略保障

川習會倒數／中表態：地球就這麼大 容不下中美折騰

「中美關係已質變」川普時隔9年再訪陸 學者曝1領域最可能有成果

相關新聞

盼川習會取得成功 中國駐美大使籲美貿易不能雙重標準

美國總統川普即將訪問北京，中國駐美國大使謝鋒表示，在中美共同努力之下，盼川習會取得成功，為中美關係未來的發展指引正確的方向，讓中美探索出在新時代互動的正確方法。

美國務卿魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？陸1招悄解套

川習會即將登場，美國總統川普13日起將訪問北京進行國是訪問，國務卿魯比歐也將陪同出訪。不過，魯比歐曾因強烈批評中國大陸人權問題，遭北京2度制裁並禁止入境，如今如何隨行引發關注。法新社12日報導，事實上魯比歐去年1月出任國務卿前，中國便悄悄將他的官方譯名從「盧比奧」改稱「魯比奧」，繞過禁令。

現場直擊／川普今抵北京 多處文化場所臨時關閉 有商場明暫停營業

美國總統川普即將於今日晚間抵達北京，進行暌違九年的訪問，北京市區安保明顯已升級。除了他可能下榻的四季酒店以及凱賓斯基酒店都已不再接受預訂，他將與大陸領導人參觀的知名古蹟天壇公園，昨日也突宣布今明兩天都暫停開放。另包含首都博物館、人民大會堂、紅橋市場等文化場所與商場，都將臨時關閉。

川習會在即 中東評論圈普遍憂台灣將成交易籌碼

美國總統川普預定13日抵達北京，與中國國家主席習近平進行「川習會」。阿拉伯媒體及專家普遍關注，台灣是否成為美中交易籌碼以...

川普啟程前往大陸 美國末日飛機罕見現蹤亞洲

美國總統川普出發前往中國大陸，預計今晚抵達北京展開三天兩夜的國是訪問，在川普出發前，已有美軍大型運輸機頻繁降落北京首都機場，為川普北京行提供物資準備；今天航空網站追蹤發現，有「末日飛機」之稱的美軍E-4B已提前起飛前往亞洲，外界預估與川普大陸行有關。

已有效控制伊朗！川普訪中前稱習近平不需插手「最重要還是貿易」

美國總統川普於美東時間12日出發訪問中國大陸，將與中國國家主席習近平舉行備受關注的會談。他在離開白宮前釋出樂觀訊號，表示預期會談將會「非常順利」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。