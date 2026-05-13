快訊

川普啟程前往大陸 美國末日飛機罕見現蹤亞洲

NBA又一噩耗！首位公開出櫃球員柯林斯47歲癌逝 主席悼：影響力遠超籃球

「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異 這家需要先申請門號

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會在即 中東評論圈普遍憂台灣將成交易籌碼

中央社／ 開羅12日專電
美國總統川普預定13日抵達北京，與中國國家主席習近平進行「川習會」。美聯社
美國總統川普預定13日抵達北京，與中國國家主席習近平進行「川習會」。美聯社

美國總統川普預定13日抵達北京，與中國國家主席習近平進行「川習會」。阿拉伯媒體及專家普遍關注，台灣是否成為美中交易籌碼以及中國是否會藉中東局勢，迫使美國在台灣議題上讓步，包括美國對台軍售。

卡達媒體「半島電視台」（Al Jazeera）報導直接指出，由於美國對台軍售長期是北京政府與美國政府衝突核心，台灣形同美中權力競爭的戰略槓桿，因此台灣議題將會是此次川習會的重要議程。

半島電視台進一步分析，中國政府視台灣為其核心利益，因此希望川普降低對台灣的支持力度，尤其是減少對台軍售，並弱化對台獨的表述。

而針對美國，半島電視台則指出，美國政府將台灣視為印太制衡中國的重要支點，因此川普可能會將台灣作為交易籌碼，來交換雙方在貿易、AI和關稅上的合作。

獨立新聞機構「中東之眼」（Middle East Eye）同樣在報導中提及，台灣是川習會不可避免的議題。

「中東之眼」強調，中國會利用美以對伊朗戰爭造成的中東局勢和稀土供應，來對美國施壓，以換取美國在台灣問題上讓步。

沙烏地媒體「阿拉伯報」（Arab News）在11日的報導中表示，台灣政府雖公開表達對台美關係有信心，但仍擔憂川普的「交易型外交」會使台灣被當成交易籌碼。

「阿拉伯報」描述川普屬於務實交易導向外交，與重視價值外交的傳統美國總統不同。因此台灣可能會被川普用來當作籌碼，以換取與中國在貿易或地緣政治上的合作機會。

一名與埃及政府親近，長期觀察中東政治局勢的不具名知情人士向中央社表示，阿拉伯評論圈近期非常注意，中國是否會用伊朗牌換台灣牌，尤其是在近期的中東戰爭升溫後，美國需要中國協助壓制伊朗，因此中國可能會藉此提高談判籌碼。

該知情人士進一步解釋說，美伊戰爭使中國變得更具戰略價值，並提高中國的談判地位，因為中國有機會影響伊朗、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）以及能源供應。因此，中國有可能會想測試川普底線，看他是否會為台灣背負風險，還是會向中國點頭，同意在台灣問題上表現克制。

該知情人士還提到，基於地緣政治關係，阿拉伯評論圈對於台灣議題的觀點，通常以印太戰爭中的戰略平衡，或核心利益及談判籌碼來描述，而非從民主同盟或自由陣營來看待。

然而，該知情人士與埃及外交部前次長哈里迪（Hussein Haridy）都一致認同，美以對伊朗戰爭議題才會是此次川習會的主要焦點。該知情人士認為，川普將藉由能源與地緣政治優勢，透過中國來換取與伊朗的協議。

哈里迪12日在埃及官媒「金字塔報」（Al Ahram）評論表示，美國政府一直努力接觸中國政府，要求中國向伊朗施壓，讓伊朗同意解決方案。

此外，哈里迪還特別以「這是件有趣的事」來形容，去年10月在韓國釜山，川普第二任期內的川習首會中，雙方完全未觸及台灣相關話題。

哈里迪說，「這說明，美國和中國同樣都渴望拋開傳統的地緣戰略競爭問題。」

但哈里迪也預期，中國將會在此次川習會中要求川普不要向台灣提供武器。尤其是去年12月，美國只向國會通報111億美元對台軍售計畫，卻未提及另一筆可能超過140億美元的對台軍售計畫。

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

川習會上桌 支持者憂台灣成為菜單

訪中行程曝 川普稱將與習近平談對台軍售 官員預告還有這些議題

川習會將登場 國安人士：北京恐藉台刪軍購向美施壓

相關新聞

盼川習會取得成功 中國駐美大使籲美貿易不能雙重標準

美國總統川普即將訪問北京，中國駐美國大使謝鋒表示，在中美共同努力之下，盼川習會取得成功，為中美關係未來的發展指引正確的方向，讓中美探索出在新時代互動的正確方法。

美國務卿魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？陸1招悄解套

川習會即將登場，美國總統川普13日起將訪問北京進行國是訪問，國務卿魯比歐也將陪同出訪。不過，魯比歐曾因強烈批評中國大陸人權問題，遭北京2度制裁並禁止入境，如今如何隨行引發關注。法新社12日報導，事實上魯比歐去年1月出任國務卿前，中國便悄悄將他的官方譯名從「盧比奧」改稱「魯比奧」，繞過禁令。

現場直擊／川普今抵北京 多處文化場所臨時關閉 有商場明暫停營業

美國總統川普即將於今日晚間抵達北京，進行暌違九年的訪問，北京市區安保明顯已升級。除了他可能下榻的四季酒店以及凱賓斯基酒店都已不再接受預訂，他將與大陸領導人參觀的知名古蹟天壇公園，昨日也突宣布今明兩天都暫停開放。另包含首都博物館、人民大會堂、紅橋市場等文化場所與商場，都將臨時關閉。

川習會在即 中東評論圈普遍憂台灣將成交易籌碼

美國總統川普預定13日抵達北京，與中國國家主席習近平進行「川習會」。阿拉伯媒體及專家普遍關注，台灣是否成為美中交易籌碼以...

川普啟程前往大陸 美國末日飛機罕見現蹤亞洲

美國總統川普出發前往中國大陸，預計今晚抵達北京展開三天兩夜的國是訪問，在川普出發前，已有美軍大型運輸機頻繁降落北京首都機場，為川普北京行提供物資準備；今天航空網站追蹤發現，有「末日飛機」之稱的美軍E-4B已提前起飛前往亞洲，外界預估與川普大陸行有關。

已有效控制伊朗！川普訪中前稱習近平不需插手「最重要還是貿易」

美國總統川普於美東時間12日出發訪問中國大陸，將與中國國家主席習近平舉行備受關注的會談。他在離開白宮前釋出樂觀訊號，表示預期會談將會「非常順利」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。