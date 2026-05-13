快訊

川普啟程前往大陸 美國末日飛機罕見現蹤亞洲

NBA又一噩耗！首位公開出櫃球員柯林斯47歲癌逝 主席悼：影響力遠超籃球

「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異 這家需要先申請門號

聽新聞
0:00 / 0:00

已有效控制伊朗！川普訪中前稱習近平不需插手「最重要還是貿易」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普12日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號，準備啟程前往中國與中國國家主席習近平會面時，在登機梯上揮手。美聯社
美國總統川普12日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號，準備啟程前往中國與中國國家主席習近平會面時，在登機梯上揮手。美聯社

美國總統川普於美東時間12日出發訪問中國大陸，將與中國國家主席習近平舉行備受關注的會談。他在離開白宮前釋出樂觀訊號，表示預期會談將會「非常順利」。

福斯新聞報導，川普接受媒體簡短採訪時說：「我們將會有一場非常好的會議，我們都很期待見面，這會非常棒。」他還表示，最近曾與習近平通話，雙方都以正面期待迎接這次會談。

川普也提前說明這場高層會談的議程，表示貿易將是他與習近平會談的主要焦點，指出：「我們將與習近平主席討論很多不同事情，但我認為最重要的還是貿易。」

他說：「我與習近平主席關係很好，我認為未來也會維持這樣的關係。」並稱雙方「有很多事情要討論」。

川普也淡化伊朗議題的重要性，稱不會是雙方主要討論議題之一。他說：「老實說，我不認為伊朗會是主要議題之一，因為我們已經非常有效控制伊朗局勢。」

川普還表示，他不認為中國需要介入伊朗相關事務，並淡化北京可能在其中扮演角色的說法。被問及習近平是否應介入時，川普回答：「我不這麼認為。」

當記者追問中國是否能以任何方式提供幫助時，川普表示：「我不認為我們在伊朗問題上需要任何幫助，而且無論如何我們都會贏。」他接著說：「我們會以和平方式取勝，或以其他方式取勝。」

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

美國官員：川普會就伊朗議題對習近平施壓

川習會即將登場 白宮：美方會就伊朗議題施壓中國

川普啟程赴中訪問　稱「許多好事即將發生」

訪中行程曝 川普稱將與習近平談對台軍售 官員預告還有這些議題

相關新聞

盼川習會取得成功 中國駐美大使籲美貿易不能雙重標準

美國總統川普即將訪問北京，中國駐美國大使謝鋒表示，在中美共同努力之下，盼川習會取得成功，為中美關係未來的發展指引正確的方向，讓中美探索出在新時代互動的正確方法。

美國務卿魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？陸1招悄解套

川習會即將登場，美國總統川普13日起將訪問北京進行國是訪問，國務卿魯比歐也將陪同出訪。不過，魯比歐曾因強烈批評中國大陸人權問題，遭北京2度制裁並禁止入境，如今如何隨行引發關注。法新社12日報導，事實上魯比歐去年1月出任國務卿前，中國便悄悄將他的官方譯名從「盧比奧」改稱「魯比奧」，繞過禁令。

現場直擊／川普今抵北京 多處文化場所臨時關閉 有商場明暫停營業

美國總統川普即將於今日晚間抵達北京，進行暌違九年的訪問，北京市區安保明顯已升級。除了他可能下榻的四季酒店以及凱賓斯基酒店都已不再接受預訂，他將與大陸領導人參觀的知名古蹟天壇公園，昨日也突宣布今明兩天都暫停開放。另包含首都博物館、人民大會堂、紅橋市場等文化場所與商場，都將臨時關閉。

川習會在即 中東評論圈普遍憂台灣將成交易籌碼

美國總統川普預定13日抵達北京，與中國國家主席習近平進行「川習會」。阿拉伯媒體及專家普遍關注，台灣是否成為美中交易籌碼以...

川普啟程前往大陸 美國末日飛機罕見現蹤亞洲

美國總統川普出發前往中國大陸，預計今晚抵達北京展開三天兩夜的國是訪問，在川普出發前，已有美軍大型運輸機頻繁降落北京首都機場，為川普北京行提供物資準備；今天航空網站追蹤發現，有「末日飛機」之稱的美軍E-4B已提前起飛前往亞洲，外界預估與川普大陸行有關。

已有效控制伊朗！川普訪中前稱習近平不需插手「最重要還是貿易」

美國總統川普於美東時間12日出發訪問中國大陸，將與中國國家主席習近平舉行備受關注的會談。他在離開白宮前釋出樂觀訊號，表示預期會談將會「非常順利」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。