已有效控制伊朗！川普訪中前稱習近平不需插手「最重要還是貿易」

美國總統川普於美東時間12日出發訪問中國大陸，將與中國國家主席習近平舉行備受關注的會談。他在離開白宮前釋出樂觀訊號，表示預期會談將會「非常順利」。

福斯新聞報導，川普接受媒體簡短採訪時說：「我們將會有一場非常好的會議，我們都很期待見面，這會非常棒。」他還表示，最近曾與習近平通話，雙方都以正面期待迎接這次會談。

川普也提前說明這場高層會談的議程，表示貿易將是他與習近平會談的主要焦點，指出：「我們將與習近平主席討論很多不同事情，但我認為最重要的還是貿易。」

他說：「我與習近平主席關係很好，我認為未來也會維持這樣的關係。」並稱雙方「有很多事情要討論」。

川普也淡化伊朗議題的重要性，稱不會是雙方主要討論議題之一。他說：「老實說，我不認為伊朗會是主要議題之一，因為我們已經非常有效控制伊朗局勢。」

川普還表示，他不認為中國需要介入伊朗相關事務，並淡化北京可能在其中扮演角色的說法。被問及習近平是否應介入時，川普回答：「我不這麼認為。」

當記者追問中國是否能以任何方式提供幫助時，川普表示：「我不認為我們在伊朗問題上需要任何幫助，而且無論如何我們都會贏。」他接著說：「我們會以和平方式取勝，或以其他方式取勝。」