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川普啟程赴中訪問 稱「許多好事即將發生」

中央社／ 華盛頓12日專電

美國總統川普今天下午啟程前往中國訪問，將會晤中國國家主席習近平。他離開白宮前向媒體表示，和習近平將有很好的會面，雙方都期待，還稱「許多好事即將發生」。不過，外界預期，這次川習會對美中長期存在的問題，恐難有突破。

川普（Donald Trump）下午從白宮搭乘直升機前往安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），登上總統專機「空軍一號」（Air Force One）飛往中國進行國是訪問。根據白宮提供資訊，同行者包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等人。

川普一行人預計在中國當地時間13日晚間抵達北京，這將是川普在首個總統任期內於2017年訪問中國以來，首度再有美國總統訪中。川習兩人預計14日和15日會晤。

川普離開白宮前接受媒體聯訪，被問及有關伊朗戰爭，要向習近平傳達什麼訊息？他表示，雙方將就此「長談」，並稱，習近平是他的朋友，「一直以來都是我們處得來的人」。

他還說，「這將是一趟非常令人興奮的訪問，許多好事即將發生」，但未提供細節。

川普稱，他和習近平將有很好的會面，兩人通過話，對此都抱持期待。

美聯社報導，台灣議題、美中貿易戰及美伊戰爭停火預料是這次川習會聚焦重點，但外界普遍預期，對於美中長期存在的問題，恐難有重大突破。

川普昨天在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，與習近平的會談中，台灣議題「總會」被提及，他計劃與習近平討論美對台軍售議題。

他說：「我將與習近平主席討論這件事。習主席不希望我們這麼做（軍售），但我會和他談。這是我將討論的眾多議題之一。」

前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）日前回覆中央社記者提問表示，川普在台灣議題上如何回應，部分取決於盧比歐能為他做好細節準備的程度，以應對習近平提出的要求。

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