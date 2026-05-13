川習會在即 川普：他會與習近平長談伊朗

美國總統川普即將訪問北京，川普在出發前表示，他會與中國國家主席習近平長談伊朗情勢，並表示，習近平是他的朋友，兩人相處融洽，稱大家將看到好事發生，指這會是一次非常令人興奮的旅程。

川普12日出發訪問北京，擬於北京時間13日晚間抵達，並計畫14日與習近平展開雙邊會談。

針對川普在美伊戰爭上希望向習近平傳遞什麼訊息？川普在接受媒體提問時表示，兩人將對此有很長的對話，並認為習近平對伊朗情勢的態度相對良好；川普指出，習近平對荷莫茲海峽的封鎖沒有質疑，指中國從荷莫茲海峽取得很多石油，但雙方沒有為此爭執。

川普說，習近平是他的朋友，兩人相處融洽，並認為，大家將看到有很多好事會發生，指川普的北京行會是一次非常令人興奮的旅程；川普說，他曾與習近平通話，雙方都期待會面。