美中歧見 移民與芬太尼 各說各話

川習會將於十四日登場，但有關非法移民與芬太尼問題，雙方歧見仍大，恐成此次峰會引爆點。美國總統川普預計將在川習會上提出包含加速遣返非法大陸移民在內的諸多議題。一名美國高層官員說，大陸去年初透過包機與商業航班接收約三千名遭遣返人員，而過去六個月縮減合作規模，大陸「拒絕與美國全面合作以接回其公民」。

他還說，若北京不加強遣返合作，華府將考慮提高大陸民眾申請簽證保證金，並拒發更多簽證，邊境也會拒絕更多人入境，「中國政府若持續不作為，將危及守法中國公民未來旅行計畫」。

目前美國境內有逾十萬名大陸非法移民，其中逾三萬人已勒令最終遣返。美國官員說，北京拖延發放新旅行文件給被驅逐者，是因為不想接受這些人，或做為與華府談判的籌碼。北京有時會將華府提出的遣返要求，與引渡逃至美國的大陸經濟或政治犯掛勾。

此外，川普去年與中國國家主席習近平在南韓達成協議，美方同意將芬太尼關稅由百分之廿調降為十，換取北京打擊芬太尼貿易，並恢復購買美國黃豆與保持出口暢通。

不過，今年三月四日在維也納舉行的聯合國麻醉藥品委員會年度會議上，美中雙方因芬太尼問題針鋒相對，凸顯兩國在非法毒品問題的緊張關係。