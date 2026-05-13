聽新聞
0:00 / 0:00

美中歧見 移民與芬太尼 各說各話

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

川習會將於十四日登場，但有關非法移民與芬太尼問題，雙方歧見仍大，恐成此次峰會引爆點。美國總統川普預計將在川習會上提出包含加速遣返非法大陸移民在內的諸多議題。一名美國高層官員說，大陸去年初透過包機與商業航班接收約三千名遭遣返人員，而過去六個月縮減合作規模，大陸「拒絕與美國全面合作以接回其公民」。

他還說，若北京不加強遣返合作，華府將考慮提高大陸民眾申請簽證保證金，並拒發更多簽證，邊境也會拒絕更多人入境，「中國政府若持續不作為，將危及守法中國公民未來旅行計畫」。

目前美國境內有逾十萬名大陸非法移民，其中逾三萬人已勒令最終遣返。美國官員說，北京拖延發放新旅行文件給被驅逐者，是因為不想接受這些人，或做為與華府談判的籌碼。北京有時會將華府提出的遣返要求，與引渡逃至美國的大陸經濟或政治犯掛勾。

此外，川普去年與中國國家主席習近平在南韓達成協議，美方同意將芬太尼關稅由百分之廿調降為十，換取北京打擊芬太尼貿易，並恢復購買美國黃豆與保持出口暢通。

不過，今年三月四日在維也納舉行的聯合國麻醉藥品委員會年度會議上，美中雙方因芬太尼問題針鋒相對，凸顯兩國在非法毒品問題的緊張關係。

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

美中經貿各取所需 各留一手

訪中行程曝 川普稱將與習近平談對台軍售 官員預告還有這些議題

美國官員預告「川習會」討論內容 將聚焦貿易、伊朗、台灣等議題

相關新聞

川習會在即 美國沒牌可打？為何北京高規格禮遇川普

美國總統川普（Donald Trump）將於5月13日至15日對中國進行國是訪問。人們普遍關切中美能達成何種共識。從目前看，成果乏善可陳。在川普訪問前兩天，中美經貿團隊仍...

川普時隔9年再訪北京 港媒：中方高規格禮遇但已無不切實際幻想

美國總統川普將於13日晚抵達北京，預計停留至15日，期間「川習會」將登場。港媒《明報》12日「中國透視」專欄文章指出，中方或仍給予高規格禮遇，但已不存在不切實際的幻想。此次中美元首峰會基調為平起平坐，就雙邊關係及全球重大議題交換意見，整體維持「鬥而不破」。

近朱者赤！改變不了中國大陸的美國 改變了自己

自美國總統川普八年前首次訪問北京以來，美中貨物貿易額已銳減逾三分之一。美國當年與中國大陸簽署的部分協議未達到預期效果，且美國也已放棄說服北京重塑其國家主導的經濟模式，反而師法中國，加強政府對經濟的干預。

觀察站／美中結構分歧 只能積極管理

美國跟中國大陸的分歧，深植於雙方的權力對比變化以及體制差異，且呈現出結構性的特點，絕非僅有外交、軍事、科技幾個領域，因此維持高層溝通管道非常重要。

川普：將和習近平討論黎智英

美國總統川普十一日在白宮橢圓辦公室對媒體說，訪問中國期間，將和中國國家主席習近平討論被香港監禁的壹傳媒集團創辦人黎智英。不過，川普也說，黎智英對中國政權來說是個麻煩人物，「製造過很多混亂」。

美中歧見 華府拉北京談限制核武 難如願

川習會前，軍事領域一個反覆受到討論的焦點是中共的核武庫問題。美國國務卿魯比歐在今年二月曾撰文指出，中共快速且不透明地擴張其核武庫，已使美俄雙邊協定的軍控模式變得過時。他稱，二○二○年以來，中共已將其核武器儲備從兩百多枚增加到六百多枚，並有可能在二○三○年前擁有逾一千枚彈頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。