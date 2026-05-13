美中歧見 華府拉北京談限制核武 難如願

川習會前，軍事領域一個反覆受到討論的焦點是中共的核武庫問題。美國國務卿魯比歐在今年二月曾撰文指出，中共快速且不透明地擴張其核武庫，已使美俄雙邊協定的軍控模式變得過時。他稱，二○二○年以來，中共已將其核武器儲備從兩百多枚增加到六百多枚，並有可能在二○三○年前擁有逾一千枚彈頭。

美俄核武條約年初到期。斯德哥爾摩國際和平研究所去年指出，俄美各自擁有約五四五九和五一七七枚核彈頭，占全球九成，中共則有約六百枚核彈頭。儘管中共核武數量依然遠遠落後於美俄兩國，但因持續增長，美國想將北京拉進限武談判，但北京向來主張「超級核大國」應切實履行核裁軍「特殊、優先責任」，進一步大幅實質性削減核武庫。雙方恐難在此議題上有突破進展。

去年中共九三閱兵展示了北京的核威懾能量。美國媒體極感興趣的議題包含疫情期間中共是否在新疆核試爆、與ＣＮＮ報導稱在四川北部發現中共核武研究和生產設施擴建跡象等。不過隨著共軍多位將領震動，其軍事力量的穩定性也受關注。一個勁爆的說法是，華爾街日報稱中共軍委副主席張又俠落馬，涉及向美國洩漏核武器核心技術資料。