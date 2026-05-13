川普：將和習近平討論黎智英

美國總統川普十一日在白宮橢圓辦公室對媒體說，訪問中國期間，將和中國國家主席習近平討論被香港監禁的壹傳媒集團創辦人黎智英。不過，川普也說，黎智英對中國政權來說是個麻煩人物，「製造過很多混亂」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天下午在記者會上回應表示，關於黎智英案，中方此前已經多次闡明立場。他說，黎智英是「反中亂港」事件的主要策畫者和參與者。香港事務屬於中國內政，中國中央政府堅定支持香港司法機關依法履職盡責。

七十八歲的黎智英被控觸犯香港國安法「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」規定，二○二○年十二月底遭關押，今年二月被判坐牢廿年。包括川普在內的美國官員說，黎智英案是中共企圖讓異議人士噤聲的證據。

媒體詢問與習近平見面時是否會提到黎智英案件，川普說，「我會把兩個案子都提出來」，另一案是中國錫安教會創始人兼牧師金明日被捕。金明日案引起美國官員嚴重關切大陸宗教自由。川普說，目前正在設法營救「真正無辜的人」。

川普說：「這就好像來問我說，如果聯邦調查局前局長柯米被關進監獄，你會不會把他放出來？問題恐怕有點棘手。」柯米二○一六年調查川普競選陣營「通俄門」案，引發川普不滿。川普回鍋白宮後，美國司法部已用不同罪名兩度起訴柯米。

川普說，黎智英嘗試做對的事，但沒成功，還進了監獄，「人們希望他能出來，我也希望看到他獲釋。我以前曾經提過他的案子，我會再提」。

黎智英的兒子黎崇恩對川普喊話，請求川普訪問北京期間向習近平提出黎智英案件。

對於其他大陸人權問題，華盛頓郵報說，川普第二任聚焦於美中貿易和關稅議題，可能會克制評論人權問題。