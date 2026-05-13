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觀察站／美中結構分歧 只能積極管理

聯合報／ 本報記者廖士鋒
美中公開矛盾的一幕，出現在二○二一年三月的阿拉斯加會談，中共外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左二）、外長王毅（左一）與美國國務卿布林肯（右二）、國安顧問蘇利文（右一）針鋒相對。（路透）
美中公開矛盾的一幕，出現在二○二一年三月的阿拉斯加會談，中共外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左二）、外長王毅（左一）與美國國務卿布林肯（右二）、國安顧問蘇利文（右一）針鋒相對。（路透）

美國跟中國大陸的分歧，深植於雙方的權力對比變化以及體制差異，且呈現出結構性的特點，絕非僅有外交、軍事、科技幾個領域，因此維持高層溝通管道非常重要。

二○一八年十月，時任美國副總統潘斯在哈德遜研究所發表演說，被視為「新冷戰」的啟幕。演說中，他抨擊中共擴張在美國的影響力，以及中共在知識產權、外資企業、宗教人權上的作為，並重申美國支持「一個中國」立場，但美國「一直相信台灣對民主的嚮往為所有中國人指出了一條更好的路」。

在這場聚焦意識形態分歧演說的前幾個月，美中的貿易戰已全面爆發，其後則有華為孟晚舟事件，又是雙方科技戰的一個標誌。累計到目前，彼此的各種關稅、出口管制簡直是多如牛毛。

公開矛盾的勁爆一幕，是拜登時期二○二一年三月阿拉斯加會談，當時兩邊開場白超時發言且互罵，美方指責大陸破壞規則、威脅全球穩定，並提到台灣、新疆等議題，隨後楊潔篪重批美國稱「中國人不吃這一套」、「難道我們吃洋人的苦頭還少嗎」，深深揭露雙方的結構性分歧。

對於這些分歧，拜登政府提出過「護欄」，意思就是要避免兩大強權在激烈的競爭中墮入衝突的泥淖，本質上這就是管控分歧的思維。惜裴洛西訪台後雙方的各項軍事、司法、禁毒合作聯繫機制中斷，接著爆發「氣球事件」導致外交低谷，隨後大陸公布了美軍不斷增加對大陸的抵近偵察、施放高空氣球等，加上在華南沿海的軍機危險接近，軍事摩擦大有急遽升溫的可能。當時陸方一再喊話美方「防止出現海空意外事件」。直到二○二三年底舊金山拜習會才又確認重啟軍事溝通聯繫。

近期川普不斷說自己跟習近平關係很好，「我認為與中國友好共處比鬥爭好得多」，而大陸對美表態都凸出要「解決彼此認知問題」，意思是美中分歧涉及意識形態、國家利益和體制，要對方改變很困難，只能尋求積極管理，盡可能不讓分歧變成嚴重衝突。因此，維持高層溝通管道非常重要（大陸叫「定盤星」）。

川普回任以來，與習近平有多次通話，去年釜山川習會後，今年有望迎來第四次見面。雙方如對高層溝通與管控分歧有長久的共識，那麼這仍將成為雙邊關係最重要的「定海神針」，但若這根定海神針被拔除，恐就是驚濤駭浪了。

川普 習近平 川習會

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