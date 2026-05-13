聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆：美不容片面改變現狀

聯合報／ 記者黃婉婷張文馨李人岳劉懿萱鄭媁陳湘瑾／連線報導

川習會」將觸及對台軍售，行政院長卓榮泰昨指出，美方不容片面改變台海現狀，這就是台美之間最互相可信的關係。國民黨立委牛煦庭說，外媒屢次披露，美方本應發布的第二波對台軍售發價書延遲公布，如今川普總統明確表達此事是談判籌碼，明確違反美國對台政策的六項保證，對台灣是重大的國安變數。

賴清德總統昨應邀以錄影方式於「哥本哈根民主高峰會」發表演說指出，世界正處於民主與威權拔河的關鍵轉折點，上個月他原訂率團訪問史瓦帝尼，卻遭遇中國阻絕正常航線的行徑，威權政權不惜打破國際慣例，將全球飛航安全與民航秩序，作為政治施壓籌碼。台灣身處第一島鏈關鍵位置，除提升自我防衛能力，也會與各國共同強化全社會防衛韌性。

大陸各層級官員連日來強調台灣問題是中國核心利益的核心後，大陸官媒人民日報「鐘聲」昨再撰文稱，台灣問題是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係不可逾越的紅線，要求美方清晰了解中方的底線，避免誤解誤判。國安人士分析，第一島鏈的安全乃至於西太平安的穩定，才是攸關美國家利益的重中之重，「台灣不要看到砧板，就以為自己是沙西米」。

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

川習會談軍售恐打破六項保證 外交部：中持續反對是站不住腳

川習會倒數／中表態：地球就這麼大 容不下中美折騰

川習會將登場 藍提4要求籲政府做出因應方案與對策

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

相關新聞

川習會在即 美國沒牌可打？為何北京高規格禮遇川普

美國總統川普（Donald Trump）將於5月13日至15日對中國進行國是訪問。人們普遍關切中美能達成何種共識。從目前看，成果乏善可陳。在川普訪問前兩天，中美經貿團隊仍...

川普時隔9年再訪北京 港媒：中方高規格禮遇但已無不切實際幻想

美國總統川普將於13日晚抵達北京，預計停留至15日，期間「川習會」將登場。港媒《明報》12日「中國透視」專欄文章指出，中方或仍給予高規格禮遇，但已不存在不切實際的幻想。此次中美元首峰會基調為平起平坐，就雙邊關係及全球重大議題交換意見，整體維持「鬥而不破」。

近朱者赤！改變不了中國大陸的美國 改變了自己

自美國總統川普八年前首次訪問北京以來，美中貨物貿易額已銳減逾三分之一。美國當年與中國大陸簽署的部分協議未達到預期效果，且美國也已放棄說服北京重塑其國家主導的經濟模式，反而師法中國，加強政府對經濟的干預。

觀察站／美中結構分歧 只能積極管理

美國跟中國大陸的分歧，深植於雙方的權力對比變化以及體制差異，且呈現出結構性的特點，絕非僅有外交、軍事、科技幾個領域，因此維持高層溝通管道非常重要。

川普：將和習近平討論黎智英

美國總統川普十一日在白宮橢圓辦公室對媒體說，訪問中國期間，將和中國國家主席習近平討論被香港監禁的壹傳媒集團創辦人黎智英。不過，川普也說，黎智英對中國政權來說是個麻煩人物，「製造過很多混亂」。

美中歧見 華府拉北京談限制核武 難如願

川習會前，軍事領域一個反覆受到討論的焦點是中共的核武庫問題。美國國務卿魯比歐在今年二月曾撰文指出，中共快速且不透明地擴張其核武庫，已使美俄雙邊協定的軍控模式變得過時。他稱，二○二○年以來，中共已將其核武器儲備從兩百多枚增加到六百多枚，並有可能在二○三○年前擁有逾一千枚彈頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。