卓揆：美不容片面改變現狀

「川習會」將觸及對台軍售，行政院長卓榮泰昨指出，美方不容片面改變台海現狀，這就是台美之間最互相可信的關係。國民黨立委牛煦庭說，外媒屢次披露，美方本應發布的第二波對台軍售發價書延遲公布，如今川普總統明確表達此事是談判籌碼，明確違反美國對台政策的六項保證，對台灣是重大的國安變數。

賴清德總統昨應邀以錄影方式於「哥本哈根民主高峰會」發表演說指出，世界正處於民主與威權拔河的關鍵轉折點，上個月他原訂率團訪問史瓦帝尼，卻遭遇中國阻絕正常航線的行徑，威權政權不惜打破國際慣例，將全球飛航安全與民航秩序，作為政治施壓籌碼。台灣身處第一島鏈關鍵位置，除提升自我防衛能力，也會與各國共同強化全社會防衛韌性。

大陸各層級官員連日來強調台灣問題是中國核心利益的核心後，大陸官媒人民日報「鐘聲」昨再撰文稱，台灣問題是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係不可逾越的紅線，要求美方清晰了解中方的底線，避免誤解誤判。國安人士分析，第一島鏈的安全乃至於西太平安的穩定，才是攸關美國家利益的重中之重，「台灣不要看到砧板，就以為自己是沙西米」。