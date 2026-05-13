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傳川普未邀黃仁勳隨行訪中

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

路透、彭博等媒體十一日引述未具名消息人士報導，輝達執行長黃仁勳這次不會隨美國總統川普訪問中國大陸，因為他並不在川普邀請的企業高層名單之中；但白宮官員表示，蘋果公司執行長庫克、特斯拉執行長馬斯克、波音執行長奧特伯格等十多位美國大企業高層獲邀加入企業代表團。

對於相關報導，輝達發言人拒絕評論，白宮發言人則未回應。

路透報導，川普此行將聚焦農業和商用航空。隨川普出訪的企業高層，皆是已在大陸有重大業務布局的美國公司，且其所屬產業預期將成為此次訪問商業議程的一部分。彭博指出，黃仁勳未受邀，可能代表他推動輝達ＡＩ晶片銷往中國的努力遭遇挫折。

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