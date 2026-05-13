傳川普未邀黃仁勳隨行訪中

川習會前，軍事領域一個反覆受到討論的焦點是中共的核武庫問題。美國國務卿魯比歐在今年二月曾撰文指出，中共快速且不透明地擴張其核武庫，已使美俄雙邊協定的軍控模式變得過時。他稱，二○二○年以來，中共已將其核武器儲備從兩百多枚增加到六百多枚，並有可能在二○三○年前擁有逾一千枚彈頭。

2026-05-13 00:27