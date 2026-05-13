軍售暫緩 專家：秋季前不太會批准

川習會十四日登場前夕，美國總統川普十一日鬆口將與中國國家主席習近平討論對台軍售。美聯社引述專家意見指出，對台灣最好的劇本是，台灣在川習會中沒有被公開談論，或者僅最低限度被提及；但要留意川普可能的即興發言，因為他不見得重視長期政策在措辭上的細微差異。

川普十一日在白宮表示，他預期習近平會要求他暫緩對台軍售，「我會和習主席討論這件事」，但他不打算把這項議題作為主要焦點。

紐約時報報導，習近平似乎已準備就美國對台灣的支持告誡川普，特別是對台軍售。川普及其官員表示，他此次北京行重點關注貿易和投資。但中國外交部長王毅等人表示，期待兩人討論台灣問題，這是最有可能引發兩國開戰的議題。中國外交部發言人林劍上周明確指出，「台灣問題是中國核心利益中的核心」。

中國和華盛頓的專家表示，習近平提出台灣問題的主要重點，可能是說服川普放緩甚至最終減少美國對台軍售。川普政府去年底批准一一○億美元對台軍售，引發北京強烈譴責並舉行兩天軍演，另一批價值約一四○億美元的軍售案，川普已拖延數月未作出決定。

白宮國安會中國事務前主任何瑞恩表示，習近平仍可能以今年稍晚達成更多經濟協議和在華盛頓舉行更多峰會的誘惑，試圖讓川普暫緩對台軍售案，「我認為從現在開始到今年秋季，川普不太會批准另一批對台軍售」。

分析人士說，中方已釋出訊號，表明打算讓台灣成為會談核心議題，外界憂心華府是否維持協助台灣自衛的承諾，美國國務卿魯比歐則表示，華府對台政策不變。

科技戰也是另一條主線，ＢＢＣ指出，中國掌握全球約百分之九十稀土加工能力，稀土就像中國的荷莫茲海峽，北京隨時可以切斷供應。晶片與稀土成為雙方可能交換的科技籌碼，美國需要中國稀土，中國則需要美國高階晶片。

美聯社指出，台灣仍握有強大半導體業這張牌，美國在與中國的先進科技競賽中，正仰賴台灣半導體維持優勢。台灣大學政治學者南樂說，川普至少知道台灣在美國經濟成長中扮演的角色，這算是主要的一線曙光，也就是對台政策不會出現劇烈改變，「台灣能期盼的最佳情況是，台灣不會被公開談論，或至少只是最低限度被提及」。

美國智庫亞洲協會美中關係中心資深研究員魯樂漢指出，即使川普說出有點出格、看起來像在台灣問題上讓步的話，但川普用語不謹慎，中國人也很清楚不要太當真，因為川普一周後就可能用一則社群貼文來推翻。