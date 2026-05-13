美中籌碼 軍售上談判桌 違反6項保證

美國總統川普即將與中國大陸國家主席習近平會面，川普預告將談及對台軍售，再度凸顯國際政治最現實的一面，美國外交政策始終以維護自身戰略利益為優先，而非對盟友的道義承諾。若川習會觸及對台軍售議題，不論川普表達的是延續軍售，或與北京交換意見，台灣軍售正式被放上美中元首談判桌上，打破民進黨政府所謂美對台政策未變的政治宣傳。

台灣始終是美中競爭的籌碼，而非堅若磐石的同盟。觀察美中台三邊關係動態，美中三公報、台灣關係法、雷根六項保證，大抵如此。公報是兩國外交文件，台灣關係法是美國聯邦法律，但六項保證只是政治承諾，沒有強制效果。

歷史也證明，美國的承諾會隨著戰略利益改變。卡特總統將對台軍售當成控制台灣的政治手段。美中關係正常化後，美國國會通過台灣關係法，明定美國有義務提供台灣防禦武器。雷根總統雖通過軍售案，仍拒絕提供台灣F-5G或F-16/J79，國務卿海格完成八一七公報談判，解決美台軍售爭議，美國承諾逐漸減少對台軍售。

華府的政治權謀環境下，雷根身旁的保守派勢力與海格拉扯，八一七公報簽訂前，雷根當時透過美國在台協會台北辦事處長李潔明，私下向蔣經國總統傳達六項保證，六項保證提到不與北京協商對台軍售，不當兩岸調人，不逼迫台北與北京展開談判。

川習會談若觸及軍售議題，這與六項保證扞格。不過，美國總統的承諾與保證，從來不是鐵板一塊，而是戰略、產業與國內政治利益的綜合結果，美台軍售品項早就超過八一七公報精神，如今川普可能超越六項保證的限制，也不必訝異。

軍售一旦放上川習會議桌，先例一開，就不可能再拿下去，沒有人能夠預測會如何發展，美國解決對中關係諸多問題，這是首要利益，不必幻想美國會為了台灣損及自身利益，但其背後警訊需慎重看待，台灣真正該思考的，不是美國是否「挺台」，而是如何降低對單一強權的依賴，避免台灣被推上大國對抗前線的風險。