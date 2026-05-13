聽新聞
0:00 / 0:00

川習會將討論對台軍售 恐踩6項保證紅線

聯合報／ 編譯茅毅盧思綸／綜合報導
美國總統川普即將訪問中國，十一日川普在白宮玫瑰花園俱樂部舉辦「警察周」晚宴並發表談話。法新社
美國總統川普即將訪問中國，十一日川普在白宮玫瑰花園俱樂部舉辦「警察周」晚宴並發表談話。法新社

美國總統川普將在十三日晚間抵達北京，十四日與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。路透報導，川普透露將與習近平討論對台軍售議題，此舉恐踩到美國對台「六項保證」紅線。

川普十一日在白宮被記者問到美國是否應該繼續向台灣販售武器時，他沒有直接回答，而是說「我會和習主席討論這件事」。

川普說：「習主席希望我們不要這麼做，我會和他討論。這是我會談到的眾多議題之一。」目前尚不清楚川普打算討論軍售本身，或是討論習近平對軍售的反對立場。

川普表示，他不打算把這項議題作為主要焦點，他說：「我想，你們提到台灣的次數會比我還多。」

彭博指出，美國前總統雷根一九八二年提出對台「六項保證」時，美方曾表明，不會在對台軍售前事先徵詢北京。若川普直接與習近平談判對台軍售事宜，可能違背這項長年外交慣例。

法新社報導，川普也再次表示，他認為北京當局不會以武力奪取台灣。川普說，「我不認為會發生。我想我們會沒事。我和習主席關係非常好。他知道我不希望那種事發生」。

川普再提美距台灣遙遠

但川普說，美國距離台灣非常遙遠，「非常非常遠，有九千五百英里」，而習近平那邊離台灣「只有六十七英里」。川普還說，「但你知道，日本和區域周邊國家給予台灣很多支持」。

這並非川普首次提到美中台相對位置，二○二四年九月，他當選總統前曾對華盛頓郵報說，中國終究會攻打台灣，但不會在他任內發生，當時他說，「台灣情況很棘手，台灣距離美國有九千英里，距離中國僅一百英里」，他認為台灣國防支出不夠，應該提高到國內生產毛額的百分之十。

陸可能拿關鍵礦產施壓

川普想和習近平討論對台軍售，其實有跡可循。美國跨黨派參議員曾在八日致函川普，敦促他盡快推動延宕數月、價值一百四十億美元的對台軍售案，並在川習會前表明美國對台支持不容談判。紐時報導，該案已於一月獲國會資深議員初步批准，但送往國務院卻卡關；部分審核人士獲告知，白宮要求暫緩，以免影響川習會。

彭博經濟研究分析師威爾希表示：「習近平將強化中國反對對台軍售的立場，甚至可能把關鍵礦產作為施壓籌碼，進而對未來軍售形成寒蟬效應。」

另一方面，路透引述目擊者報導，大陸國務院副總理何立峰十二日抵達南韓仁川國際機場，美國財長貝森特可望十三日上午抵韓，和何立峰舉行經貿磋商；貝森特同日下午將轉往北京，與川普一起參加川習會。

青瓦台發言人姜由楨十二日則宣布，南韓總統李在明十三日將分別與貝森特和何立峰兩人會面。

川普 習近平 川習會 軍售 白宮

延伸閱讀

川普將與習近平談對台軍售！美媒：恐踩雷根「對台六項保證」紅線

訪中行程曝 川普稱將與習近平談對台軍售 官員預告還有這些議題

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

相關新聞

川習會在即 美國沒牌可打？為何北京高規格禮遇川普

美國總統川普（Donald Trump）將於5月13日至15日對中國進行國是訪問。人們普遍關切中美能達成何種共識。從目前看，成果乏善可陳。在川普訪問前兩天，中美經貿團隊仍...

川普時隔9年再訪北京 港媒：中方高規格禮遇但已無不切實際幻想

美國總統川普將於13日晚抵達北京，預計停留至15日，期間「川習會」將登場。港媒《明報》12日「中國透視」專欄文章指出，中方或仍給予高規格禮遇，但已不存在不切實際的幻想。此次中美元首峰會基調為平起平坐，就雙邊關係及全球重大議題交換意見，整體維持「鬥而不破」。

近朱者赤！改變不了中國大陸的美國 改變了自己

自美國總統川普八年前首次訪問北京以來，美中貨物貿易額已銳減逾三分之一。美國當年與中國大陸簽署的部分協議未達到預期效果，且美國也已放棄說服北京重塑其國家主導的經濟模式，反而師法中國，加強政府對經濟的干預。

觀察站／美中結構分歧 只能積極管理

美國跟中國大陸的分歧，深植於雙方的權力對比變化以及體制差異，且呈現出結構性的特點，絕非僅有外交、軍事、科技幾個領域，因此維持高層溝通管道非常重要。

川普：將和習近平討論黎智英

美國總統川普十一日在白宮橢圓辦公室對媒體說，訪問中國期間，將和中國國家主席習近平討論被香港監禁的壹傳媒集團創辦人黎智英。不過，川普也說，黎智英對中國政權來說是個麻煩人物，「製造過很多混亂」。

美中歧見 華府拉北京談限制核武 難如願

川習會前，軍事領域一個反覆受到討論的焦點是中共的核武庫問題。美國國務卿魯比歐在今年二月曾撰文指出，中共快速且不透明地擴張其核武庫，已使美俄雙邊協定的軍控模式變得過時。他稱，二○二○年以來，中共已將其核武器儲備從兩百多枚增加到六百多枚，並有可能在二○三○年前擁有逾一千枚彈頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。