川習會將討論對台軍售 恐踩6項保證紅線

美國總統川普將在十三日晚間抵達北京，十四日與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。路透報導，川普透露將與習近平討論對台軍售議題，此舉恐踩到美國對台「六項保證」紅線。

川普十一日在白宮被記者問到美國是否應該繼續向台灣販售武器時，他沒有直接回答，而是說「我會和習主席討論這件事」。

川普說：「習主席希望我們不要這麼做，我會和他討論。這是我會談到的眾多議題之一。」目前尚不清楚川普打算討論軍售本身，或是討論習近平對軍售的反對立場。

川普表示，他不打算把這項議題作為主要焦點，他說：「我想，你們提到台灣的次數會比我還多。」

彭博指出，美國前總統雷根一九八二年提出對台「六項保證」時，美方曾表明，不會在對台軍售前事先徵詢北京。若川普直接與習近平談判對台軍售事宜，可能違背這項長年外交慣例。

法新社報導，川普也再次表示，他認為北京當局不會以武力奪取台灣。川普說，「我不認為會發生。我想我們會沒事。我和習主席關係非常好。他知道我不希望那種事發生」。

川普再提美距台灣遙遠

但川普說，美國距離台灣非常遙遠，「非常非常遠，有九千五百英里」，而習近平那邊離台灣「只有六十七英里」。川普還說，「但你知道，日本和區域周邊國家給予台灣很多支持」。

這並非川普首次提到美中台相對位置，二○二四年九月，他當選總統前曾對華盛頓郵報說，中國終究會攻打台灣，但不會在他任內發生，當時他說，「台灣情況很棘手，台灣距離美國有九千英里，距離中國僅一百英里」，他認為台灣國防支出不夠，應該提高到國內生產毛額的百分之十。

陸可能拿關鍵礦產施壓

川普想和習近平討論對台軍售，其實有跡可循。美國跨黨派參議員曾在八日致函川普，敦促他盡快推動延宕數月、價值一百四十億美元的對台軍售案，並在川習會前表明美國對台支持不容談判。紐時報導，該案已於一月獲國會資深議員初步批准，但送往國務院卻卡關；部分審核人士獲告知，白宮要求暫緩，以免影響川習會。

彭博經濟研究分析師威爾希表示：「習近平將強化中國反對對台軍售的立場，甚至可能把關鍵礦產作為施壓籌碼，進而對未來軍售形成寒蟬效應。」

另一方面，路透引述目擊者報導，大陸國務院副總理何立峰十二日抵達南韓仁川國際機場，美國財長貝森特可望十三日上午抵韓，和何立峰舉行經貿磋商；貝森特同日下午將轉往北京，與川普一起參加川習會。

青瓦台發言人姜由楨十二日則宣布，南韓總統李在明十三日將分別與貝森特和何立峰兩人會面。