川習會黃仁勳未隨行 晶片禁令恐難鬆綁

路透、彭博等主要媒體引述消息人士報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳這次不會隨美國總統川普訪問中國大陸，因為他並不在川普邀請的企業高層名單中。

白宮官員透露，蘋果執行長庫克、特斯拉執行長馬斯克、波音執行長奧特伯格等17位美國大企業高層，已獲邀加入本周訪中企業代表團，但黃仁勳不在名單上。另一名知情人士證實，黃仁勳這次不會陪同川普訪中。自川普重返白宮後，從中東到英國，川普每次出訪幾乎都見得到黃仁勳的身影。

彭博資訊指出，這可能代表黃仁勳推動輝達AI晶片銷往中國的努力遭遇挫折。前美國國務院中國政策顧問、現為華府智庫美國企業研究院（AEI）研究員的費瑞安則認為，美國政府是藉此向北京釋出強烈訊號：中國AI實驗室想取得像輝達這樣的先進高效能晶片，恐怕不會太成功。

費瑞安表示：「川普政府明白，運算能力對於在AI競賽擊敗中國有多麼重要。美國晶片公司其實已經沒有太多事情可以和中國政府談。」

黃仁勳上周四在CNBC訪談中表示，如果受邀，願意隨同川普訪問中國。他說：「如果受到邀請，那將是一種榮幸。能代表美國，並與川普總統一同前往中國，將是極大的光榮。」輝達發言人拒絕評論，白宮發言人則未回應置評請求。