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美中談判「菜單」 疑慮重重

經濟日報／ 記者劉秀珍／台北報導

「這次『川習會』，美國已無法像過去從上位角度與北京對話，現在已很接近平起平坐的G2（美國與中國）模式」。旅美政治學者翁履中觀察，對比兩國實力，即使在AI領域美國維持若干領先，但在如伊朗問題，美國需要中國大陸負起「大國責任」，此外美國11月有期中選舉，川普也急於從大陸攫取經貿利益。

川習會明（14）日將在北京人民大會堂登場，時隔九年，川普將與中國國家主席習近平會談，勢必牽動未來美中台關係與全球新格局。目前入列川習會的議題，包括伊朗、台灣、AI、稀土等，近日川普也露口風要談對台軍售，由此讓台灣陷入「最深恐懼」：不在談判桌，卻得擔心成為「菜單」。

翁履中說，對台灣而言，最好情況是「川習會」不提或最低限度被提及，但此刻川普有求於北京，很可能會在某些議題讓步，諸如限縮「不支持台獨」的模糊空間，修改美方對台文字表述及降低對台軍售等。

他形容，川普具交易性格，台灣不會是他任內要優先處理的問題，但川普也不會想在任內因為丟掉台灣顏面盡失，那麼重新「定價台灣」，就會是他在「川習會」上想做的一件事，靠著台灣換取更多美國利益。

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