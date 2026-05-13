聽新聞
0:00 / 0:00

川普透露將和習近平談對台軍售 卓揆：在互信基礎上推進合作

經濟日報／ 編譯盧思綸、記者余弦妙／綜合報導
行政院長卓榮泰。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰。記者杜建重／攝影

路透報導，川習會14日登場前夕，美國總統川普透露將與中國大陸國家主席習近平討論對台軍售議題，此舉恐踩到美國對台「六項保證」的紅線。川普也重申，台海緊張不會在他任內爆發。

問及華府長期支持台灣防衛時，川普11日在白宮告訴記者：「我會和習主席討論這件事」；「習主席希望我們不要這麼做，我會和他討論。這是我會談到的眾多議題之一。」目前不清楚川普打算討論軍售本身，或討論習近平對軍售的反對立場。

川普也說，他不打算把這項議題作為主要焦點，他說：「我想，你們提到台灣的次數會比我還多。」

行政院長卓榮泰昨（12）日對此表示，近年台美關係持續深化，美方多次重申不允許片面改變台海現狀，政府將在既有互信基礎上推進雙方合作。對於國防特別條例預算上限遭立法院砍掉4,700億元，卓榮泰表示，將從三面向補救。

卓榮泰表示，近年台美關係有實質性發展，美國重要領導人與官員多次公開表態，不希望、也不允許任何一方片面改變台海現狀。他認為，這正是目前台美之間最重要的互信基礎。

彭博報導指出，美國前總統雷根1982年提出對台「六項保證」時，美方曾表明，不會在對台軍售前事先徵詢北京。若川普直接與習近平談判對台軍售事宜，可能違背這項長年外交慣例。

川普似乎試圖淡化大陸試圖奪取台灣的可能性，表示不認為台海緊張會在他任內爆發，「我不認為會發生」，但未進一步說明，「我想我們會沒事。我和習主席關係非常好。他知道我不希望那種事發生。」但他指出，美國距離台灣「非常遙遠」，談到習近平時則說「他離台灣只有67英里」，還提及：「你知道，日本和區域周邊國家對台灣很支持。」

彭博經濟研究分析師威爾希表示：「習近平將強化中國反對對台軍售立場，甚至可能把關鍵礦產作為施壓籌碼，進而對未來軍售形成寒蟬效應。」

延伸閱讀

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

訪中行程曝 川普稱將與習近平談對台軍售 官員預告還有這些議題

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

川習會談軍售恐打破六項保證 外交部：中持續反對是站不住腳

相關新聞

川習會將討論對台軍售 恐踩美對台「6項保證」紅線

美國總統川普將在十三日晚間抵達北京，十四日與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。路透報導，川普透露將與習近平討論對台軍售議題，此舉恐踩到美國對台「六項保證」紅線。

觀察站／美中結構分歧 只能積極管理

美國跟中國大陸的分歧，深植於雙方的權力對比變化以及體制差異，且呈現出結構性的特點，絕非僅有外交、軍事、科技幾個領域，因此維持高層溝通管道非常重要。

川普：將和習近平討論黎智英

美國總統川普十一日在白宮橢圓辦公室對媒體說，訪問中國期間，將和中國國家主席習近平討論被香港監禁的壹傳媒集團創辦人黎智英。不過，川普也說，黎智英對中國政權來說是個麻煩人物，「製造過很多混亂」。

觀察站／美中籌碼…軍售上談判桌 違反6項保證

美國總統川普即將與中國大陸國家主席習近平會面，川普預告將談及對台軍售，再度凸顯國際政治最現實的一面，美國外交政策始終以維護自身戰略利益為優先，而非對盟友的道義承諾。若川習會觸及對台軍售議題，不論川普表達的是延續軍售，或與北京交換意見，台灣軍售正式被放上美中元首談判桌上，打破民進黨政府所謂美對台政策未變的政治宣傳。

1法3公報6保證 美一中政策3元素

一九七○年代、冷戰中期，美國在時任總統尼克森指示下，啟動與中國大陸的交往，兩國先後於一九七二年、一九七八年和一九八二年簽署上海公報、建交公報與八一七公報。

軍售暫緩 專家：秋季前不太會批准

川習會十四日登場前夕，美國總統川普十一日鬆口將與中國國家主席習近平討論對台軍售。美聯社引述專家意見指出，對台灣最好的劇本是，台灣在川習會中沒有被公開談論，或者僅最低限度被提及；但要留意川普可能的即興發言，因為他不見得重視長期政策在措辭上的細微差異。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。