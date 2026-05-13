川普透露將和習近平談對台軍售 卓揆：在互信基礎上推進合作

路透報導，川習會14日登場前夕，美國總統川普透露將與中國大陸國家主席習近平討論對台軍售議題，此舉恐踩到美國對台「六項保證」的紅線。川普也重申，台海緊張不會在他任內爆發。

問及華府長期支持台灣防衛時，川普11日在白宮告訴記者：「我會和習主席討論這件事」；「習主席希望我們不要這麼做，我會和他討論。這是我會談到的眾多議題之一。」目前不清楚川普打算討論軍售本身，或討論習近平對軍售的反對立場。

川普也說，他不打算把這項議題作為主要焦點，他說：「我想，你們提到台灣的次數會比我還多。」

行政院長卓榮泰昨（12）日對此表示，近年台美關係持續深化，美方多次重申不允許片面改變台海現狀，政府將在既有互信基礎上推進雙方合作。對於國防特別條例預算上限遭立法院砍掉4,700億元，卓榮泰表示，將從三面向補救。

卓榮泰表示，近年台美關係有實質性發展，美國重要領導人與官員多次公開表態，不希望、也不允許任何一方片面改變台海現狀。他認為，這正是目前台美之間最重要的互信基礎。

彭博報導指出，美國前總統雷根1982年提出對台「六項保證」時，美方曾表明，不會在對台軍售前事先徵詢北京。若川普直接與習近平談判對台軍售事宜，可能違背這項長年外交慣例。

川普似乎試圖淡化大陸試圖奪取台灣的可能性，表示不認為台海緊張會在他任內爆發，「我不認為會發生」，但未進一步說明，「我想我們會沒事。我和習主席關係非常好。他知道我不希望那種事發生。」但他指出，美國距離台灣「非常遙遠」，談到習近平時則說「他離台灣只有67英里」，還提及：「你知道，日本和區域周邊國家對台灣很支持。」

彭博經濟研究分析師威爾希表示：「習近平將強化中國反對對台軍售立場，甚至可能把關鍵礦產作為施壓籌碼，進而對未來軍售形成寒蟬效應。」