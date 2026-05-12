川普時隔9年再訪北京 港媒：中方高規格禮遇但已無不切實際幻想

美國總統川普將於13日晚抵達北京，預計停留至15日，期間「川習會」將登場。港媒《明報》12日「中國透視」專欄文章指出，中方或仍給予高規格禮遇，但已不存在不切實際的幻想。此次中美元首峰會基調為平起平坐，就雙邊關係及全球重大議題交換意見，整體維持「鬥而不破」。

文章以「高規格接待 不存幻想」為題寫道，時隔9年，川普再度訪華。9年光景，美國不再是那個美國，中國也不再是那個中國。9年前，中方給予川普「國是訪問+」待遇，哪料回國他隨即發動對華貿易戰。這次中方也許仍給予高規格禮遇，但已不存在不切實際的幻想。從中方定調，元首峰會就是平起平坐，「就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見」，維持鬥而不破。

文章提到，2017年11月川普訪華，中方提早13天宣布，高調預熱。此次訪華，中方提早兩天才宣布。這與北京近年整體收緊外國領導人訪華官宣時間有關。不過，越南國家主席蘇林上月14日訪華，中方上月9日已宣布。這也折射中美雙方在峰會前的激烈博弈。事實上，雙方近期在伊朗、經貿等多個領域展開種種較量，極限施壓。

文章再指，9年前川普訪華，享受「新中國」成立來所有美國總統都不曾有過的待遇。除盛大歡迎儀式、國宴，習近平夫婦還陪同川普夫婦一同參觀紫禁城等。兩國元首夫婦沿漢白玉御道前行，依次參觀太和殿、中和殿、保和殿，觀看文物修復技藝展示，並在故宮親密互動長達4小時。

文章接著指，外媒當時形容川普成為1949年來首位獲得「帝王級」待遇的外國領袖。川普對此沾沾自喜，哪料4個月後就翻臉不認人，宣布對華發動貿易戰。9年來，北京保持戰略定力，臥薪嘗膽，勤練內功。川普去年二次執政全球發動關稅戰，唯有中方敢叫板。

文章稱，中美實力拉近，形成G2格局。美國《紐約時報》近日發表評論人Jacob Dreyer撰寫、題為「川普將訪問一個早已不再仰視美國的中國」的文章，指出隨著中國變得更強大、更富有，許多中國人愈來愈不再把美國視為曾經的標竿。隨支持率下滑以及中期選舉可能面臨的失利，當川普抵達北京，他在中國人眼中或許會是歷任美國總統中最顯弱勢的一位。

此外，文章說道，此次川普訪華，中方還會高規格接待。習近平也會陪他遊天壇，儘管天壇是皇家祭祀場所，與故宮太和殿還是沒得比。正如美聯社近期所稱，「如今這些盛大儀式的作用，已不同於川普首次訪華」，因「習近平如今對川普已有更深刻的理解，而川普政府現行的國安與防禦戰略也已將中國視為能力相當的競爭對手」。