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是誰在殺？ 台指期夜盤上半場再下挫

通膨爆表！美國4月核心CPI高於預期 美股期指下挫

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近朱者赤！改變不了中國大陸的美國 改變了自己

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
白宮說，川習會預定北京時間周四上午10:15登場。圖為去年川習兩人在南韓會面。美聯社
白宮說，川習會預定北京時間周四上午10:15登場。圖為去年川習兩人在南韓會面。美聯社

自美國總統川普八年前首次訪問北京以來，美中貨物貿易額已銳減逾三分之一。美國當年與中國大陸簽署的部分協議未達到預期效果，且美國也已放棄說服北京重塑其國家主導的經濟模式，反而師法中國，加強政府對經濟的干預。

華盛頓郵報報導，無論本周中方的外交辭令有多麼樂觀，雙方似乎難以避免更多的摩擦。川普已計劃在今夏推出新關稅（包括對陸貨），以取代今年稍早被最高法院推翻的關稅。

在經歷了川普第一任不按牌理風格的摸索後，中方已學會運用經濟槓桿。據一名不願具名的美國企業高階主管透露，中方近期警告美國商界領袖，只要華府在貿易或投資上有所動作，中方「每一次」都會還以顏色。

川普在第一任期的目標是讓中國的經濟模式轉為提振國內消費來吸引進口、同時減少對出口商的補貼。然而時至今日，川普團隊似乎退而求其次，以豎起更高的關稅壁壘來阻絕中國商品。

DGA-Albright Stonebridge資深顧問布里蘭特說：「川普2.0最大的變化在於，中國基本上已停止試圖安撫（美國）政府。我們會努力取得扳回一城，但這實際上是貿易管控方面，而不是在於中國體制的系統性變革。」

同時，川普也強化對美國私人企業的干預。例如，聯邦政府罕見地入股英特爾及多家關鍵礦產公司，並在日本製鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵一案中，取得「黃金股」，允許總統否決任何關廠或總部搬遷的決定。

美國政府與西屋電氣（Westinghouse）建立財務夥伴關係，目的是要全美各地加速部署核電。同時，當局還透過發放出口許可證，換取輝達與超微（AMD）對中銷售晶片的部分利潤。此外，川普還要求包括歐洲與日本在內的貿易夥伴對美投資數千億美元，作為達成貿易協議的條件。

報導指出，雖然這和中國常見的政府干預經濟模式仍有一段距離，但川普的所作所為，已與過去偏向自由市場的美國傳統，形成鮮明對比。

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