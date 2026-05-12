川習會在即 美國沒牌可打？為何北京高規格禮遇川普

美國總統川普（Donald Trump）將於5月13日至15日對中國進行國是訪問。人們普遍關切中美能達成何種共識。從目前看，成果乏善可陳。在川普訪問前兩天，中美經貿團隊仍在磋商。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）12日至13日在韓國與中國副總理何立峰舉行會談。也就是說，在經貿領域還沒有一個已經談好的、可以拿出來供領導人簽署的協議。

白宮還提前官宣雙方擬討論設立美中貿易委員會、美中投資委員會以及航空農業能源等領域合作。請注意這裏的用詞是「擬討論」，並非「中美將」，這是事情剛剛起了一個頭還沒影的意思。

深入細看美國媒體劇透的川普三天行程，真正有內容的是兩天，也就是14日15日，這兩天，中國國家主席習近平和川普有國宴、午宴、茶敘，還有同遊天壇的細節。用白宮首席副新聞秘書凱利的話說——「巨大的象徵意義」。

高規格禮遇川普

如果中美之間沒什麼共識可以達成，為什麼會有川普的訪華之行？川普為了象徵意義來到中國，謀求的是什麼？中國又為什麼邀請川普？從中方的接待看，規格非常高。

中國天壇管理部門已經宣佈13日、14日兩天閉館，實際是為川普參觀遊覽清場。訪華的外國領導人中前往中國風景名勝參觀的不在少數，但是習近平親自陪同的且清場的並不多。

2017年川普訪華參觀故宮博物院，習近平親自陪同，當天故宮閉門專門接待川普一行。而德國總理梅爾茨等領導人訪華前往故宮時，並沒有清場，更沒有習近平的陪同。中國對待川普可以說給足了面子。

這樣的禮遇僅僅是為了投其所好、套路川普？恐怕並不全是。

成熟大國的理智選擇

和2017年訪華相比，此次川普已經沒有了居高臨下的資本。中美平等交往、互相尊重、的意味越來越明濃。但和其他國家的領導人訪華相比，美國總統終究還是美國總統。美國沒有資格從實力地位出發和中國打交道，中國同樣也沒有資格從實力地位出發和美國打交道。必須承認，美國的世界霸主地位急速削弱，但美國仍然是這個世界獨一份的存在。美國的實力仍然不容小覷。

硬扛美國從來都不是中國的目的，只是為了讓美國有耐心坐下來同中國談判。當美國的對華傲慢受到挫折之後，回望中國這個對手，如果遇到的是一張更加凶神惡煞的臉譜，那美國可能會選擇破釜沉舟去持續同中國鬥爭，而不是退一步同中國合作。同美國禮尚往來、和平共處，而不是將美國踩在腳下，這是中國的待客之道。中國願意和美國共同探討大國交往的良好範式。這是中國要表達的誠意。

鬥來鬥去，終歸要合作。拜登執政4年沒有訪華，川普時隔9年再訪華，美國主動邁出這一步，本身就是兩國政治關係回到正軌的體現。現如今，中美兩個大國有正常的外交關係，比任何時候都重要。

川普先訪華以破僵局

川普大張旗鼓訪問中國，汽車、科技、半導體、飛機、金融等領域的行業巨頭紛紛隨行，但是輝達CEO黃仁勳卻不在其列。這實際上說明中美在稀土和晶片領域仍然有博弈的空間。美國在晶片領域還有不妥協的籌碼。

美國不做世界霸主，也會是數一數二的大國。川普第一次訪華時只動用了兩架次飛機提前將物資運達北京，而這次美國動用了不少於五架次飛機運送了超過500噸的物資。這是在擺譜，是在標榜身份地位。川普是在告訴中國，大國元首的大排場背後美國仍然是大國。

川普需要訂單，需要選票，同樣也要面子。台灣問題對川普而言不是不可以退讓，關鍵看價碼是否合適。美國憑藉全球金融地位，動用制裁的效用雖不能拉滿，但也並非毫無威力。

美國已經跌落為中國的第三大貿易夥伴，比不上東盟和歐盟，但2025年中美貿易額仍然有5500億美元之巨，是中俄貿易額的兩倍多。中美經貿合作仍然是事關億萬人飯碗的大事。

川普的全球關稅政策在中國這裏碰了壁，晶片禁令遇到中國的稀土禁令，確實灰頭土臉。但人們不得不佩服川普的現實主義，佩服川普轉彎掉頭的速度和魄力。能夠率先訪問中國，就是他解決自身困境的方法，見面就是博弈的一部分。

這次川普訪華是美國自2017年以來棒喝中國政策失敗終將告一段落的標誌。美國的對華政策將進入不得不尊重中國的時期。2026年後半年美國將主辦G20領導人峰會，川普向中國發出了邀請。完美的協議或許這次不能達成，但是在習近平回訪美國時，雙方不排除能達成大共識。

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文章授權轉載自《香港01》