川習會倒數…美財長明訪韓見李在明 討論關稅等議題

眾所矚目的川習會即將登場，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯近日表示，美方優先關注經貿問題，台灣問題則是中國的首要關切，預計中美在經貿和機制建設方面將取得進展，他並提出此次川習會的三重意義。

2026-05-12 18:27