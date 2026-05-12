聽新聞
0:00 / 0:00
川習會倒數…美財長明訪韓見李在明 討論關稅等議題
路透報導，南韓總統府12日宣布，總統李在明13日將在首爾會晤美國財政部長貝森特。
貝森特將率領美方代表團於13日上午抵達南韓，隔天美國總統川普就將在北京和中國國家主席習近平舉行峰會。雖然貝森特並未說明此次行程細節，但美韓雙方可能因應川習會討論議題，針對共同利益相關事務，如外匯市場、經濟金融等進行初步協商，內容可能包含南韓赴美投資配套方案、關稅政策、供應鏈安全，以及伊朗戰爭、北韓核武威脅等議題。
貝森特本周先後訪問日本與南韓，他13日將在首爾與中國國務院副總理何立峰舉行會談，隨後貝森特會轉往北京參加川習會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。