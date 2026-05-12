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川習會倒數…美財長明訪韓見李在明 討論關稅等議題

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
美國財長貝森特（中）12日在東京拜會日本首相高市早苗後，於現場接受媒體訪問。路透
美國財長貝森特（中）12日在東京拜會日本首相高市早苗後，於現場接受媒體訪問。路透

路透報導，南韓總統府12日宣布，總統李在明13日將在首爾會晤美國財政部長貝森特。

貝森特將率領美方代表團於13日上午抵達南韓，隔天美國總統川普就將在北京和中國國家主席習近平舉行峰會。雖然貝森特並未說明此次行程細節，但美韓雙方可能因應川習會討論議題，針對共同利益相關事務，如外匯市場、經濟金融等進行初步協商，內容可能包含南韓赴美投資配套方案、關稅政策、供應鏈安全，以及伊朗戰爭、北韓核武威脅等議題。

貝森特本周先後訪問日本與南韓，他13日將在首爾與中國國務院副總理何立峰舉行會談，隨後貝森特會轉往北京參加川習會

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