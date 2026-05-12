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川習會中美各有訴求 陸學者分析本次會面「三重意義」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

眾所矚目的川習會即將登場，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯近日表示，美方優先關注經貿問題，台灣問題則是中國的首要關切，預計中美在經貿和機制建設方面將取得進展，他並提出此次川習會的三重意義。

陸媒「上觀新聞」報導，吳心伯表示，美方優先關注經貿問題，希望中國能簽採購大單、繼續出口稀土，並在芬太尼問題上與美合作；中方則要求美國取消對華加徵關稅、放寬對華出口限制、取消對中國千餘家實體的制裁、放寬雙向投資限制。

台灣問題則是中國的首要關切。吳心伯指出，台灣問題一直是中美關係中的摩擦點和風險點，隨著台獨勢力愈發猖獗、美國加大對台支持，台灣問題的風險在進一步上升。此次川普訪華，中方將要求美方停止對台軍售、明確反對台獨。

伊朗戰爭方面，他稱，中國始終堅持勸和促談、關切荷莫茲海峽恢復自由安全的通航，但不會按美國要求對伊朗單向施壓。

吳心伯預計，中美在經貿和機制建設方面將取得進展。經貿領域，雙方已進行多輪談判、存在合作空間，有望敲定一些合作協議，各自實現部分訴求；機制建設領域，有望推動建立中美貿易委員會、投資委員會等工作機制，重啟兩軍、人文交流、外交政策等領域的對話機制。

吳心伯認為，此次川習會對中美關係具有三重意義與影響。一是鞏固去年10月中美元首會晤成果，提升兩國關係的穩定性與可預期性；二是推動雙方在台灣、經貿等關鍵議題上達成重要共識；三是為下一階段中美關係發展作出規劃與布局。

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