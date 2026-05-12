快訊

8旬母目睹爭家產悲歌…暴怒兄砍死弟 頸部、腋下都中刀

幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

台積電季配息提高每股配7元！擢升李進賢升任資深副總

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會前夕 高市早苗會美財長重申對台立場：別在台灣問題上讓步

中央社／ 東京12日專電
美國財政部長貝森特今天稍早在首相官邸與日本首相高市早苗會談約20分鐘。路透
美國財政部長貝森特今天稍早在首相官邸與日本首相高市早苗會談約20分鐘。路透

正在日本訪問的美國財政部長貝森特（Scott Bessent），今天稍早在首相官邸與日本首相高市早苗會談約20分鐘。由於美中領袖峰會將於14日登場，日方高度關注美中互動走向，並藉由此次會面再次向美方傳達對台灣議題的立場。

川習會前夕，日本政府正積極與美國川普政府關鍵人物保持溝通，希望掌握美中會談動向。

日本電視台報導，貝森特不只是經濟閣僚，更深受川普信賴，被認為是少數能向川普直接進諫的閣僚之一。對高市而言，這是在美中領袖會談前，能夠再次向美方傳達日本立場的機會。

會談於下午4時（台北時間下午3時）開始，進行約20分鐘。貝森特會後表示，雙方也討論了「川普總統訪問中國的相關議題」，並強調「日美夥伴關係十分穩固」。

日本政府相關人士表示，「貝森特不只是單純的經濟閣僚，也是負責美中事務的閣僚」。川普今天稍早表示，對台軍售將成為美中領袖會談的討論項目之一。外界認為，高市再次向美方傳達日本立場，希望川普不要為了換取商業成果，而在台灣議題上向中方讓步。

首相周邊人士透露，貝森特相當理解台灣在全球半導體供應鏈中的重要性，尤其是台積電（TSMC）的戰略地位，也清楚台灣在日美關係中的戰略關鍵地位。

貝森特昨天抵達日本，這是他自2025年10月以來再次訪日。昨天晚間，他出席由日本財務大臣片山皋月舉辦的晚宴；今天上午，雙方於財務省會談約35分鐘，就中東局勢造成的金融市場影響等議題交換意見。

此外，在美中領袖峰會前，雙方也針對中國限制稀土等重要礦物出口交換意見。

片山會後說：「雙方討論了如何具體強化重要礦物供應鏈，雖然目前尚未形成正式協議，但目標方向幾乎一致。尤其中國對日本採取的措施，客觀看來非常惡劣、不公平，美方也表示將持續向中國提出主張。」

川普 習近平 川習會 川習 貝森特 高市早苗 美中

延伸閱讀

川習會在即　美財政部長：日相未提具體要求

川習會在即　美財長先抵日擬會晤高市

川習會下周登場 美中將談台灣議題

美中公布行程 川習會後天登場

相關新聞

川習會前夕 高市早苗會美財長重申對台立場：別在台灣問題上讓步

正在日本訪問的美國財政部長貝森特（Scott Bessent），今天稍早在首相官邸與日本首相高市早苗會談約20分鐘。由於...

川習會中美各有訴求 陸學者分析本次會面「三重意義」

眾所矚目的川習會即將登場，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯近日表示，美方優先關注經貿問題，台灣問題則是中國的首要關切，預計中美在經貿和機制建設方面將取得進展，他並提出此次川習會的三重意義。

川習會前見高市早苗 美財長貝森特：日相未對川普訪中提具體要求

美國財政部長貝森特即將隨美國總統川普訪問中國，在此之前，他今天先在東京會見日本首相高市早苗。他也透露，關於川普即將訪問北...

川習會待遇降溫？川普預期獲「大擁抱」 專家：會面熱度恐不如9年前

美國總統川普曾說，他預期本周在北京見到中國國家主席習近平時，會受到對方熱情歡迎。但分析家評估，川普這次訪中接待規格將不如...

川習會在即…這回具「三重意義」 陸學者：川普很多問題有求於中國

美國總統川普將於13日抵達中國展開國是訪問，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，美方優先關注經貿問題...

川普提與習近平談對台軍售 學者：似暗示是可與北京協商的議題

美中「川習會」前夕，美國總統川普再次提到會與中共領導人習近平討論對台軍售，淡江大學戰略所所長李大中認為，川普的說法可能是反映他的行事和言辭邏輯，不受歷史與框架規範。國安團隊應有提醒過他，但一切還是要看雙方的考量、拿捏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。