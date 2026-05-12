川習會前見高市早苗 美財長貝森特：日相未對川普訪中提具體要求

美國財政部長貝森特即將隨美國總統川普訪問中國，在此之前，他今天先在東京會見日本首相高市早苗。他也透露，關於川普即將訪問北京，高市就此並「沒有」提出具體要求。

日本放送協會（NHK）報導，高市今天下午在財務大臣片山皋月等官員的陪同下，在首相官邸短暫會見貝森特（Scott Bessent）。

雙方就川普即將訪中、美日關係、重要礦物，以及根據日美協議的對美投資等廣泛議題，交換意見。

報導指出，雙方也提及印太地區的局勢、財政與金融市場動向等議題。此外，貝森特也說明美中關係近期的狀況。

會談結束後，貝森特告訴媒體，「談到川普總統訪問中國，以及日美關係的重要性。而日美之間的夥伴關係堅固，先前高市首相與川普總統的會談也獲得巨大成功。我們將進一步推動會談成果」。

被問及川普即將訪問北京，高市是否提出具體要求時，貝森特則回答「沒有」。

此外，針對日本先前出手干預市場以支撐日圓匯價，貝森特表示，「日美雙方都認為過度波動並不理想。一直以來與日本財務省保持密切合作，今後也將持續密切協調」，表達理解。

他也指出，「我確信日本經濟的基本面穩健且具有韌性，這一點應該會反映在匯率走勢上」。

貝森特與片山今天上午已經先行舉行美日財長會談，針對最近的市場動向等議題交換意見。片山會後表示，針對日美之間的合作，已經獲得美方的全面理解。

被問及這次會談是否有談到日銀的金融政策時，片山則回應，「無可奉告」。