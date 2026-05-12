川普提與習近平談對台軍售 學者：似暗示是可與北京協商的議題

美中「川習會」前夕，美國總統川普再次提到會與中共領導人習近平討論對台軍售，淡江大學戰略所所長李大中認為，川普的說法可能是反映他的行事和言辭邏輯，不受歷史與框架規範。國安團隊應有提醒過他，但一切還是要看雙方的考量、拿捏。

李大中分析，以往面對北京壓力或抗議軍售台灣，華府的基本立場大概都是美國依「台灣關係法」提升台灣自我防衛能力與處理對台軍售。但川普的說法，卻似乎暗示軍售台灣是華府可以與北京協商的議題，因此美國內部有意見認為，川普抵觸長久以來美國對台灣「六項保證」中最敏感的一條：美國不會事先與北京協商對台軍售，故再次引發外界質疑川普政府是否削弱六項保證的相關承諾。

不過他認為，川普的說法，可能也反映他的行事風格與言詞邏輯，並不是那樣在意歷史或條條框框的規範。

另外，對照媒體詢問，川普刻意強調在他任內，台海不不會發生衝突，其實之前川普也曾不止一次公開提過，他之前甚至稱習近平向他保證過，而且北京充分明瞭武力犯台的成本與代價，李大中認為，川普的用意，可能是刻意淡化台海風險，且彰顯他與習的交情與相互理解，強調大局在他的掌控之中。

李大中認為，北京自然希望華府能停止對台軍售，但長久以來，美國方面並沒有出現任何停止軍售台灣的跡象與可能性，因此北京可能退而求其次，要求降低對台軍售的規模，排除敏感先進武器裝備，或盡量延後與擱置對台軍售時間點。

北京可能傾向於把對台軍售議題，以及川普對於台灣議題的表態，連結到美中之間的更廣泛層面的交易。面對北京的盤算與態度，川普應該心知肚明，面對敏感的台灣議題，川普的外交與國安團隊，也應該有過一些提醒與建議，這一切端看雙方的考量、拿捏與博弈。