川習會在即…這回具「三重意義」 陸學者：川普很多問題有求於中國

美國總統川普將於13日抵達中國展開國是訪問，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，美方優先關注經貿問題，中國首要關切是台灣議題，而川普在很多問題上都有求於中國。

據上觀新聞報導，吳心伯受訪時表示，相比9年前，中美兩國以及中美關係都發生了很大變化。川普在很多問題上都有求於中國，首先，美國急需中國大規模採購美國農產品、能源產品等，這直接關係到美國共和黨期中選舉的選票。第二，在美伊戰爭、俄烏戰爭等國際和地區事務上尋求中國的支持與幫助。第三，訪中有助提升川普的政治聲望與處於歷史低點的支持率。

外界預計，兩國領導人將圍繞經貿、高科技、地緣政治等廣泛議題展開探討。吳心伯表示，美方優先關注經貿問題，但中美各有訴求。美方希望中國能簽採購大單、繼續出口稀土，並在芬太尼問題上與美合作。中方則要求美國取消對中加徵關稅、放寬對中出口限制、取消對中國千餘家實體的制裁、放寬雙向投資限制。

吳心伯表示，台灣議題是中國的首要關切，也一直是中美關係的摩擦點和風險點。此次川普訪中，中方將要求美方停止對台軍售、明確反對「台獨」。

在美伊戰爭方面，吳心伯認為，中國始終堅持勸和促談、關切荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復自由、安全的通航，但不會按美國要求對伊朗單向施壓，而是基於公正客觀的立場，發揮建設性作用。

吳心伯預計，中美在經貿和機制建設方面將取得進展。在經貿領域，雙方已進行多輪談判，存在合作空間，有望敲定一些合作協議，各自實現部分訴求。在機制建設領域，有望推動建立中美貿易委員會、投資委員會等工作機制，重啟兩軍、人文交流、外交政策等領域的對話機制。

吳心伯認為，此次美中元首會談，對中美關係具有三重意義與影響。一是鞏固去年10月美中元首會晤成果，提升兩國關係的穩定性與可預期性；二是推動雙方在台灣、經貿等關鍵議題上達成重要共識；三是為下一階段中美關係發展作出規劃與布局。

吳心伯表示，期待今年中美關係發展能穩中有進，即保持去年10月釜山峰會以來相對穩定的狀態，避免激烈對抗；以及通過元首外交、高層交往等各層次對話和接觸，推動雙方解決問題、管控分歧，從而擴大合作領域。