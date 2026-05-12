違背長年外交慣例？川普稱將與習近平談對台軍售 陸外交部回應

川習會14日登場前夕，美國總統川普11日透露，將與中國大陸國家主席習近平討論對台軍售議題。大陸外交部12日表態，中方反對美國向台灣出售武器的立場是一貫的、明確的。

路透報導，川普被問到華府長期支持台灣防衛一事時表示，「我會和習主席討論這件事」、「習主席希望我們不要這麼做，我會和他討論。這是我會談到的眾多議題之一」，目前尚不清楚川普打算討論軍售本身，或是討論習近平對軍售的反對立場。

大陸外交部發言人郭嘉昆12日在例行記者會上表示，川普訪華期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中方反對美國向台灣出售武器的立場是一貫的、明確的。

彭博指出，美國前總統雷根1982年提出對台「六項保證」（Six Assurances）時，美方曾表明，不會在對台軍售前事先徵詢北京。若川普直接與習近平談判對台軍售事宜，可能違背這項長年外交慣例。

此外，針對巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）7日至10日率團來台進行國是訪問一事。郭嘉昆稱，中方堅決反對、強烈譴責巴方有關行徑。敦促巴拉圭政府早日改弦更張、認清大勢、順應民意，作出承認一個中國原則的正確政治決斷。

郭稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是國際關係的基本準則和國際社會的普遍共識。背離一個中國原則只會自絕於國際社會。」