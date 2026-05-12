「中美關係已質變」川普時隔9年再訪陸 學者曝1領域最可能有成果

美國總統川普時隔9年將再度訪問中國。中國學者指出，與2017年相比，中美關係已經發生質變，中國與美國打交道的信心也變強。本次「川習會」最可能在經貿領域達成成果，台灣議題應不會有太大變化。

川普預計13日到15日訪問中國，14日與中國國家主席習近平會面。這是他第二次任期內的首訪中國；上一次到訪是在2017年11月，距離他當時首次就任美國總統不到1年。

北京清華大學戰略與安全研究中心主任、國際關係學系教授達巍告訴中央社記者，這次川習會，中國追求的仍是希望中美關係總體要穩定。但是與2017年相比，中美關係已經發生了很大變化。

他說，2017年時，大家處於全球化時代的尾聲，還希望能維持從1990年代開始的中美關係，也就是雙方經貿合作比較多、美國對中國採接觸政策等，但現在中美很多人都認為這不可能了，中美關係的基本性質變成了有一定競爭性的兩國關係。

另一個變化是中國實力進一步增強，儘管「美強中弱」的基本局面沒有什麼變化，但中國人的信心變得更強了。

2018年中美貿易戰開打，雙方關係開始變壞。達巍說，當時多數人都不確定中國還能不能繼續發展，擔憂中國的經濟和科技會出現較大的問題。現在多數人則覺得，就算中美關係出現一些問題，中國還是可以保持自己的創新等發展勢頭，美國無法完全壓制住中國的發展。

他說，這是9年來很大的變化，在中美關係的新性質下，中國和美國打交道的信心變得更強。

關於本次川習會能達成什麼，達巍認為，最主要還是經貿上的成果。川習會登場前的兩天，中國副總理何立峰12、13日還在韓國與美方磋商經貿，說明雙方希望能達成一些東西；且中方對美方採購，是改善兩國關係中較簡單的作法，中國也能獲益。

他表示，台灣議題比較複雜敏感，加上川普的不可預測性，對中方來說不會為了得到川普的一句話來做「交易」，但中方一定會重申自身利益和立場。短期較突出的問題是美國對台軍售，這個川習會可能會談，但台灣議題應該不會有結構性的變化。

至於美國攻打伊朗之下，荷莫茲海峽的開放問題，他說，伊朗是中美可以具體合作的領域，而且合作也已經開始，本次川習會比較大的可能是雙方表示原則，然後繼續合作處理。

達巍說，考慮今年川普和習近平還有好幾次見面機會，本次川習會的重要性就是今年首次會面，具體成果會相對有限。