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BBC：川普若表態反台獨習近平不會當真 北京有「自己的荷莫茲海峽」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月底在釜山會晤。美聯社
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月底在釜山會晤。美聯社

BBC報導，美國總統川普與中國國家主席習近平14日將在北京舉行峰會，料將牽動全球貿易走向、台灣局勢以及人工智慧競爭，為美中未來是合是戰奠定基礎。在台灣問題上，一些分析人士認為，北京可能藉機推動華府調整對台措辭，要求美方從「不支持台獨」改為更強硬的「反對台獨」。不過也有專家研判，習近平未必把這項要求當作重點。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）美中關係中心資深研究員魯樂漢（John Delury）表示：「我不認為習近平主席會追求美方改變措辭。即使川普說出有點出格、看起來像在台灣問題上讓步的話，因為他用語不是那麼謹慎，中國人也很清楚不要太當真，因為他一周後就可能用一則真實社群貼文推翻。」

除了台灣，伊朗戰爭也將成為這場峰會的重要議題，並讓北京有機會展示其對德黑蘭的影響力。

隨著伊朗戰爭延燒，中國正低調扮演伊朗的幕後說客，對外展現和平斡旋者角色，對內也有急於平息戰火以降低能源價格與出口的壓力。

智庫「國際危機組織」美中關係高級研究與倡議顧問韋恩（Ali Wyne）指出，若美方希望伊朗穩定重回談判，仍須承認中國在其中的影響力；而北京若願意出手協助，勢必會要求回報。川普本人則似乎不太在乎北京和德黑蘭的密切關係。

貿易議題也是川習會焦點。川普料將要求中國增加採購美國農產品，北京則可能要求華府撤回針對中國不公平貿易行為的新調查，避免遭加徵關稅。

布魯金斯研究所菲爾奈特國防與戰略講座研究員歐漢龍（Michael O'Hanlon）指出：「鑑於中國不公平貿易行為仍如此普遍且扭曲，美國要放棄對所有這類行為的調查，可能會很困難。」

布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示：「只要訪問順利進行，川普最後認為自己受到尊重，那麼雙邊關係的脆弱穩定就會延續。反之，如果川普離開時覺得自己未受尊重或被耍弄，那麼他可能改變心意。」

科技戰也是另一條主線，尤其AI與高階晶片競爭，將牽動美中下一階段角力。

中國正大舉投資AI與人形機器人，並將相關產業視為推動經濟成長的「新質生產力」；但美方持續指控中國透過拉攏甚至竊取美國技術推進產業發展，因此限制高階晶片出口。

布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心研究員馬穎毅（Yingyi Ma）表示：「AI冷戰的開篇章節正在浮現。」她指出，更深層的競爭不在於誰複製誰的模型，而是誰掌握打造下一代AI的人才。

中國企業雖能打造人形機器人的硬體，但若要提升AI與機器人「大腦」，仍需要美國高階晶片。

這正是北京稀土供應鏈優勢派上用場之處。BBC指出，中國掌握全球約90%的稀土加工能力，稀土就像中國自己的荷莫茲海峽，北京隨時可以切斷供應。稀土更是川普明顯覬覦的關鍵產業，是現代科技不可或缺的材料，從智慧手機、風力發電到噴射引擎都仰賴其供應。

因此，這讓晶片與稀土成為雙方可能交換的科技籌碼：美國需要中國主導加工的稀土，中國則需要美國高階晶片。

川普 習近平 川習會 荷莫茲海峽

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