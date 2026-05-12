訪中行程曝 川普稱將與習近平談對台軍售 官員預告還有這些議題

川普總統預定於北京時間13日抵達中國北京，14、15日與中國國家主席習近平舉行峰會，官員向媒體預告，川習會預定討論的議題包括伊朗、台灣、人工智慧(AI)、核武及是否延長稀土協議等。

路透報導，川普此行是他自2017年以來首次訪中以來，再度踏上中國領土，也是美中兩國領袖時隔六個多月後，再度面對面會談。美中關係因貿易摩擦、伊朗戰爭及多項歧見持續緊繃之際，川習會備受國際矚目。

川普於美東11日在白宮被記者問及是否應繼續軍售給台灣時，明確表示此議題將列入討論範圍。他說：「我將與習主席討論這個問題，習主席希望我們不要這樣做，但我會和他討論，這是我將要談論的眾多議題之一。」

半島電視台報導，川普被問到美中之間可能因台灣問題而局勢緊張時表示，「我不認為這種情況會發生，我覺得我們會沒事的。我和習主席的關係很好，他知道我不希望這種情況發生。」川普說，他和習近平一向相處融洽，除了新冠疫情時，「我就是無法接受新冠疫情發生的事」。

川普形容習近平是一名「優秀的紳士、非常了不起」，預料台灣議題將由對方主動提出，而雙方會談也會觸及能源和伊朗。

華爾街日報報導，美國官員說，川普在這次川習會的準備中，並未包含改變美國對台立場的計畫。

要求匿名的川普政府資深官員透露，美國對台政策40年多來始終如一，核心目標是「維持台灣相對於中國的防禦能力」，可靠嚇阻(credible deterrence)確保了長期的和平與穩定，未來也會如此。

該名官員強調，川普去年12月批准111億元對台軍售案，符合美國自1950年代以來的一貫政策。

川普在第一個總統任期內批准的對台軍售規模，超越美國史上任何一位總統，第二任期首年的軍售總額，也已超過前總統拜登四年任內的總和。

美國官員預告，川習會預計同意設立一個貿易委員會和一個投資委員會，以推動雙邊貿易與投資，中國方面也預計宣布採購美國農產品、能源及波音(Boeing)飛機。

此外，雙方還將討論是否延長去年秋天達成、允許中國稀土輸美的協議，此協議促成了美中貿易戰休兵；官員透露，協議雖然還沒到期，但有信心會展延。

伊朗議題也是本次川習會的重點，美國與以色列2月28日對伊朗發動軍事行動以來，持續要求北京發揮影響力，施壓德黑蘭與華府達成協議並結束戰爭，畢竟中國至今仍是伊朗原油的最大買家。

官員指出，川普已多次與習近平討論伊朗和俄羅斯問題，包括中國向兩國提供軍民兩用物資及零組件，預料本周峰會將延續相關對話。

人工智慧議題首度納入川習會討論範疇，川普幕僚憂慮中國境內研發的先進AI模型，認為有必要建立雙邊溝通管道，避免AI技術應用引發衝突。

在核武管控方面，美方長期希望就此議題與中國協商，但北京態度消極。官員透露，中國政府曾私下告知美方，「對於坐下來討論任何形式的核武控制或任何相關議題，他們現階段不感興趣」。