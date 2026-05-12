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川習會在即 市場預期中國不會再加大採購美國大豆

中央社／ 台北12日電

川習會將於14日舉行，路透社今天報導，外界預期中國會加大購買美國的穀物及肉類。但市場觀察人士預計，中國對美國大豆的採購，不會在去年10月協議的基礎上再有重大的新增採購。

2025年10月美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山會面後，美中雙方達成一系列貿易協議，包括中國會在2026年至2028年的3年內，每年購買至少2500萬噸美國大豆。不過，中國官方從沒有確定此貿易協議。

路透社12日報導，據知情人士表示，白宮希望在川習會中尋求北京承諾購買更多美國大豆及其他農產品。一名美國高級官員向記者表示，「中國知道這是它需要的，也知道這是我們想賣的。所以，這會在這次行程或之後很快出現」。

報導表示，但交易員及分析師認為，因為需求疲弱及從購買巴西大豆更便宜，任何交易協議都可能有限。他們看到的，是北京不願意比去年10月承諾之外購買更多美國大豆。

另一方面，市場期待美中在其他農產品上有新協議，如玉米、高粱和製粉小麥，以及牛肉和家禽；其中一些內容在美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰3月會面中有所暗示。

策緯諮詢公司（Trivium China）總監裴西霞（EvenRogers Pay）表示，對於其他美國主要出口產品，雙方仍有一些達成採購協議的空間，可能是大規模採購玉米和高粱等產品。

川普將於13日至15日訪問中國，並會與習近平會面。此前，何立峰將於12至13日率團前往韓國，與美方就「彼此關心的經貿問題」展開磋商。

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