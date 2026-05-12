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黃仁勳未受邀隨川訪中 白宮：此行重點在農業與商業民航

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
川普總統14日抵北京訪問，這次馬斯克等美國企業領袖同行，但黃仁勛不在隨行名單。圖為川普去年11月在華府參加中東投資論壇，馬斯克與黃仁勛皆出席。(美聯社)
川普總統14日抵北京訪問，這次馬斯克等美國企業領袖同行，但黃仁勛不在隨行名單。圖為川普去年11月在華府參加中東投資論壇，馬斯克與黃仁勛皆出席。(美聯社)

川普總統將於14日抵達中國訪問，白宮官員告訴路透，隨行名單包括特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)、蘋果執行長庫克(Tim Cook)、奇異航太(GE Aerospace)執行長卡普(Larry Culp)，以及波音執行長歐特柏格等重要美國企業領袖。

該官員表示，其他隨行企業主管還包括，Meta總裁麥考米克(Dina Powell McCormick)、貝萊德集團(Blackrock)執行長芬克(Larry Fink)、黑石集團(Blackstone)執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)、思科(Cisco)執行長羅賓斯(Chuck Robbins)、美光(Micron)執行長梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)、萬事達卡(Mastercard)執行長米巴赫(Michael Miebach)、高通(Qualcomm)執行長艾蒙(Cristiano Amon)以及Visa公司執行長麥金奈尼(Ryan McInerney)。

波音(Boeing)執行長歐特柏格(Kelly Ortberg)今年4月曾向路透透露，波音寄望川普政府能協助促成一筆延宕已久的中國重大訂單。

產業消息人士指出，該訂單可能包含500架737 MAX客機，以及數十架搭載奇異發動機的廣體客機。

這將是中國自2017年以來首度向波音採購大型訂單，任何相關宣布都將被視為美中領袖峰會的重大勝利，並可能成為史上規模最大的飛機訂單。知情人士透露，波音正接近敲定一筆史上最大規模之一的訂單，涉及約500架737 Max客機，最快可能在川普訪中期間正式公布。歐特伯格上月也曾表示，這筆交易有機會成為「非常大的數字」。

另一方面，知情人士也透露，Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳此次並未隨川普前往北京。知情人士指出，黃仁勳未獲邀同行，可能對輝達積極爭取向中國出口 AI 處理器的布局帶來壓力。黃仁勳上周接受美國媒體訪問時曾表示，只要獲邀，他願意加入訪中代表團。

消息人士指出，黃仁勳並未受邀。白宮此行將重點放在農業與商業民航事務，例如波音客機採購案。白宮並未立即針對評論請求作出回應。

川普自就任以來，與黃仁勳建立了良好的關係，並同意允許輝達的H200晶片出口到中國。

但商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)今年4月22日表示，由於中國企業在取得中國政府購許可方面遭遇困難，這些晶片目前尚未售出。 

對馬斯克而言，中國依舊是特斯拉最重要的海外市場之一。在面對比亞迪等本土車廠激烈競爭下，特斯拉正努力穩住在中國的市占率。數據顯示，特斯拉上海工廠上月出貨量年增36%，市場也期待中國監管機構今年稍晚可能批准其自動駕駛技術，進一步提振在華業務。 

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