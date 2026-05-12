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川習會籠罩「恐懼與希望」 中等強權結盟自保

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
澳洲、英國和美國組成的AUKUS聯盟，旨在為澳洲聯合建造核動力潛艦，但擔心川普總統行事作風不定，影響後續合作關係。(路透)
澳洲、英國和美國組成的AUKUS聯盟，旨在為澳洲聯合建造核動力潛艦，但擔心川普總統行事作風不定，影響後續合作關係。(路透)

紐約時報報導，全球民調顯示，世界對美國與中國都缺乏信任，川普總統與中國國家主席習近平都曾利用在貿易與安全領域的巨大影響力施壓或懲罰他國。中等強權和較小國家如今悄悄結成小團體，在川習會前加強安全合作，並謹慎避免激怒任性的美中。

波蘭即將設立南韓戰車生產線，澳洲向日本購買軍艦，加拿大的鈾將出口印度，印度則提供越南巡弋飛彈，巴西為阿聯打造軍用運輸機。這些交易都在過去幾周敲定，每項都反映出中等國家試圖保護自身利益的努力。

牛津大學菲律賓政治學者海達里安說，這是不同程度的避險策略。新加坡安全分析家莊嘉穎則說：「沒有人想與北京對著幹，現在他們連華盛頓也不敢得罪了。」

對於觀望的各國而言，川習會同時籠罩著恐懼與希望。許多人認為，這場峰會帶來傷害的可能性大於幫助。川普憑直覺處理複雜議題的風格，是焦慮主要來源。

數月以來，亞洲官員一直擔心，川普可能太急於與習近平達成協議，例如停止對台灣軍售或同意淡化政策等措辭，將讓中國更容易削弱台灣地位。

越南官員表示，即使川普只是對習近平釋出善意或公開恭維，沒有做出更大的讓步，中國也會因此獲得更多空間，加強施壓小國。

區域內另一項被廣泛討論的擔憂是，川普可能調整長期安全部署，交換與中國更有利的經濟條件。

川普決定把一支航空母艦打擊群從太平洋調往中東，並將駐韓美軍彈藥轉用於伊朗戰事。德國總理梅爾茨不滿川普攻打伊朗，川普的回應是宣布撤出至少5000名駐德美軍，此事再度提醒亞洲盟友，集體威懾力量可能迅速削弱。

分析人士指出，像AUKUS這類遭中國反對的核潛艦建造計畫，即英國與美國提供澳洲核動力潛艦抗衡北京的協議，也可能突然取消。

澳洲前情報官員、澳洲國立大學教授懷特表示，「美國盟友須彼此依靠，因為他們已無法再依靠美國，這種感受非常真實」。他說，這種情緒遠比各國領導人「謹慎的公開說詞」更為強烈。

歐洲與亞洲官員私下經常坦率談論，他們已不再信任美國，並開始推動一項不可逆轉的努力降低對美國依賴，但公開場合他們顯得更為謹慎。有些官員坦言正試圖爭取時間，躲避川普突如其來的怒火，同時表面上繼續效忠美國。

菲美年度大型聯合軍事演習「肩並肩」4日在呂宋島北部沙灘舉行實彈反登陸科目，日本自衛隊首度參與，並秀出裝備。（中央社）
菲美年度大型聯合軍事演習「肩並肩」4日在呂宋島北部沙灘舉行實彈反登陸科目，日本自衛隊首度參與，並秀出裝備。（中央社）

川普 習近平 川習會 川習

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