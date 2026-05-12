川習會牽動全球 中等國家低調結盟自保

美國總統川普13到15日出訪中國，與中國國家主席習近平的峰會預計觸及一系列議題。一些利害相關的中等國家近期紛紛相互合作，以免成為美中兩強競合下的犧牲品。

川習會的議程預料涵蓋貿易、科技、稀土管制、台灣、伊朗戰爭乃至人工智慧（AI）發展。

紐約時報指出，波蘭即將引進韓國戰車的生產線、澳洲正向日本採購軍艦、加拿大將向印度供應鈾，而印度則向越南提供巡弋飛彈，巴西則為阿拉伯聯合大公國建造軍用運輸機。上述交易都是在過去幾週內所敲定。

前述每筆交易都代表中等國家保護自身利益的努力，因當前伊朗戰爭打亂全球能源供應，即將登場的川習會也有衝擊他國利益風險，尤其川普與習近平都曾利用自身在貿易與安全領域的巨大影響力來脅迫或懲罰他國。

蓋洛普（Gallup）4月初一份調查顯示，2025年美國的全球支持率為31%，中國為36%，凸顯世界對美中的信任度都不高，且對美國缺乏信任更甚對中國。為因應變局，較小國家如今只好低調地相互結盟自保，並盡量不去激怒巨人。

川普憑直覺處理複雜問題的作風是各國焦慮的主要來源。澳洲前情報官員、現於澳洲國立大學（Australia National University）授課戰略研究的懷特（Hugh White）說：「美國的盟友必須彼此依靠，因為他們已無法再依靠華府，這是真真切切的感受。」

懷特說，這種情緒遠比各國領導人公開場合的「謹慎措辭」強烈得多。不少盟國官員坦承，他們的國家一方面得小心維持表面對美國效忠的姿態以免觸怒川普，另一方面爭取時間自立自強。

與此同時，許多國家也得小心以免激怒另一方的中國。不願具名外交人士透露，日相高市早苗5月2日於河內一所大學演講時，越南官員甚至曾要求她不要直接批評中國。但日本與越南仍簽署包括衛星資料共享、保障油品供應等6項協議，顯示中等國家「少說多做」。

普林斯頓大學（Princeton University）國際關係教授基歐漢（Robert O. Keohane）說：「美國變得更不可靠，另覓自保的替代方案很合理。有一個薄弱的替代方案也比完全沒有要好。」

美國CNBC財經新聞網指出，中國之前控管多種稀土及相關磁材出口，並對荷蘭安世半導體（Nexperia）晶片斷貨，一度重創全球汽車製造商核心供應鏈，並在歐洲、日本與韓國引發政治與經濟後果。這也意味從新加坡到布魯塞爾，各國領袖都會從旁密切關注川習會。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute forInternational Economics）高級研究員鮑恩（ChadBown）說：「幾乎所有人都與這場川習會的結果有利害關係。」

康乃爾大學經濟系教授普拉薩（Eswar Prasad）認為，峰會結果可能對全球貿易、地緣政治乃至既有國際秩序產生重大影響，「全世界都會希望兩位領導人至少能在部分議題上達成協議，並找出方法避免在其他議題上進一步升高緊張局勢」。

然而CNBC也認為，就算川習會符合外界預期，對歐盟與日本而言可能仍不利。投資研究機構BCAResearch首席策略師哥特肯（Matt Gertken）指出，若北京同意加購美國石油與天然氣，可能推高大宗商品價格，且若中國承諾增加對美投資，都會排擠到日本與歐洲。