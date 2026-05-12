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川普將訪中 專家：不太可能拿台灣做交易

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
川普。(美聯社)
川普。(美聯社)

美國總統川普預計本週前往中國訪問。針對外界擔心他恐將減少對台灣的支持，專家表示，儘管川普以務實的「交易性格」著稱，但其政府並未將美中關係中的難題視為「可交換」的籌碼。

美國白宮公布，美國總統川普將於13日抵達北京，進行為期3天的訪問。

美聯社報導，美國退役海軍少將、現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense ofDemocracies）資深研究員的蒙哥馬利（MarkMontgomery）說：「我確實擔心，我們現在是一個著重交易的總統，若出現交易的機會，可能會帶來挑戰。」

然而，曾於川普與拜登任內擔任亞太事務高層官員的凱根（Edgard Kagan）則持不同看法。

現任「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國研究主任的凱根強調，川普「深諳槓桿的運用。我過去與他一起參與多場會議，能夠切身體會他精於協商的本事」。

根據他共事經驗，他認為川普不太可能犧牲美國在台利益來換取其他事物，「依照我的經驗，他絕不會這樣操作」。

分析指出，台灣掌握的最大籌碼為全球最大規模的半導體產業。台灣大學國家發展研究所助理教授南樂（Lev Nachman）指出：「川普至少理解台灣對美國經濟的重要性。我認為這大概是政策不會出現劇烈變動的主要利多因素。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已清楚表示，美國對台政策並未改變。

他日前在義大利羅馬告訴記者：「我們不希望看到任何被迫或強制改變現狀的情況，」他說，「這會對全球造成動盪。」他並指出，台灣不會成為川普此行的主軸，「但肯定會是一個討論議題」。

不過，布魯金斯研究所（Brookings Institution）美中關係專家金沛雅（Patricia Kim）警告，仍需關注川普可能的「即興發言」。

她指出，即使官方政策未變，但川普未必充分理解美國長年對台政策措辭中的細微平衡，因此仍可能在即興發言中引發風險。

川普 習近平 川習會

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