美聯：川習會聚焦台灣、關稅、伊朗 恐難有突破

全球矚目的「川習會」將於14日登場，台灣問題、美中貿易戰及美伊戰爭停火都是這次聚焦重點。但外界普遍預期，這次川習會對於美中長期存在的問題，恐難有重大突破。

美聯社報導，儘管中國外交部長王毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2週前在通話中表示，兩國關係這幾個月來大致穩定，也有意維持現況。不過，台灣仍是美中關係「最大風險」。

●台灣問題

台灣問題自1949年國共內戰分裂後延續至今，外界並不預期兩岸問題能在這次川習會中取得實質突破。

美國依法有義務確保台灣具備自我防衛能力，但官方仍維持所謂「戰略模糊」立場，中國若以武力奪台，美國是否會以軍事介入仍存變數，加上川普近期也透露，曾與中國國家主席習近平討論對台軍售問題，讓外界對美國支持台灣的承諾是否生變產生疑慮。

復旦大學專家趙明昊指出：「一種可能是，中美雙方可採取某種『相互制約』策略，例如透過減少美國對台軍售，換取中國大陸減少對台軍演。」

●美中貿易戰

美中貿易戰從川普第一任期就已開打，但川普去年4月「解放日」（Liberation Day）宣布對所有中國商品加徵34%關稅後，衝突進一步升溫，中方以反制關稅和限制稀土出口等措施展開反擊，美國對中關稅一度高達145%。

隨後雙方意識到過高關稅難以為繼，於是呼籲貿易休兵，暫停多項懲罰性經濟措施。川習去年10月在南韓會面，將貿易休兵延長1年，中國允諾向美國農民購買大豆，美方則將關稅降低了一半以上。

然而，貿易休兵並未解決任何問題。如今中國對稀土實施新的出口許可要求且可隨時加嚴，4月更頒布新規定，專門用來因應針對中國企業的海外限制。

儘管有說法認為，雙方可能宣布延長貿易休兵，但也有人指出美中仍持續採取針對性行動。白宮昨天表示，美中打算討論成立新的「貿易委員會」，以保持兩國在經濟議題上的溝通。

●美伊戰爭

目前全球都在等待美伊戰爭結束，這場衝突很可能成為川習會討論議題。

中國曾公開批評美國和以色列發動戰爭，且由於中國與伊朗之間的政治和經濟關係甚密，部分人士認為中國有望成為能影響德黑蘭當局的非正式調解人，但目前北京當局態度謹慎，不願深度介入。

然而，就在幾天前，美國財政部長貝森特（ScottBessent）呼籲中國向伊朗施壓，要求開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並指北京當局購買伊朗石油是在「資助恐怖主義」。