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川習會 中國官媒：元首外交提供重要戰略保障

中央社／ 台北12日電

川習會登場前，中國官媒新華社發文稱，元首外交是中美關係的「定盤星」，為關係的改善和發展提供重要戰略保障；文章並再次強調兩國「合則利、鬥則傷」，當前國際形勢尤需穩定的中美關係。

美國總統川普預計13日抵達北京，對中國進行為期3天的國是訪問，期間並將與中國國家主席習近平會談。川習會前夕，新華社11日發表題為「引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行」的專文表示，習近平將與川普針對事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。

文章提到，這次是中美元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪中。「回望中美關係歷經跌宕起伏實現總體穩定的過程，元首外交始終是中美關係的『定盤星』，發揮著不可替代的戰略引領作用，為中美關係的改善和發展提供了重要戰略保障」。

文章說，釜山會晤之後，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎。「作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，中美『合則兩利、門則俱傷』是經過實踐反覆驗證的常識。當前變亂交織的國際形勢下，尤其需要一個穩定的中美關係為世界注入寶貴的穩定性」。

文章稱，中美元首會晤在即，「人們期待，在兩國元首戰略引領下，雙方能夠維護來之不易的穩定局面，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係，讓2026年成爲中美關係走向健康、穩定、可持續發展的一個標誌性年份」。

對於川普這次訪問中國，香港明報今天刊文分析，依照中方的定調，元首峰會就是平起平坐，「就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見」，維持鬥而不破。

另據星島日報引述北京學者分析，這次川習會重在定調關係、穩預期、控風險。

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