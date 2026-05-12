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川習會台灣議題受矚 美議員：美國必須清楚表明立場

中央社／ 華盛頓11日專電
共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）。 路透
共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）。 路透

美國總統川普即將訪問北京，美國對台軍售與政策再度成為焦點。參與致信川普的共和黨籍聯邦參議員提里斯今天指出，對台軍售上美國必須清楚表明立場沒有改變。

共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）在布魯金斯研究所（Brookings Institution）舉行的「美中競爭：政策優先與國會山莊」研討會表示，美國國會已經同意（140億美元對台軍售），流程已在進行，如果因故延宕就像對中國開了先例。

提里斯表示，美國在軍售上必須清楚表明，對台立場沒有改變，所有已承諾的實質支持必須推進，美國對台立場是台灣自治，美國人知道台灣的重要，當中包括人道、經濟與財政的重要性。台灣若為北京控制，全球與經濟會如何可想而知，相信美國民眾與選民都很清楚。

參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（JeanneShaheen）在會中指出，國會1月就同意140億美元（對台軍售），但至今未收到後續通知，國會已對台表示支持。這些都是美國製武器，有利於經濟，美國受惠的不僅是（台灣）半導體。

夏亨表示，國會的消息顯示川普不希望在訪中前告知國會（同意對台軍售），但還有什麼時機比訪中之前來得好，這代表釋出美國也在場的強烈訊息，中國不應介入台灣事務。

川普即將訪問北京，提里斯強調，希望中美建立有意義且平等的關係，全球都會因此獲益。但雙方必須就某些「紅線」進行溝通，其中之一是任何有意改變對台立場的風向，在會晤中提出就必須是重大議題。

他強調，美中希望彼此開放市場，停止施壓，技術移轉及攜手合作都很好，但大家都清楚「房間裡的大象」是台灣的地位，這個議題必須嚴肅看待。

川普 習近平 川習會 軍售

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