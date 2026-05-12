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美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普11日在白宮。歐新社
美國總統川普11日在白宮。歐新社

川習會14日登場前夕，美國總統川普11日鬆口將與中國國家主席習近平討論對台軍售，引發外界憂慮恐縮減對台支持。美聯社引述專家指出，對台灣來說最好的劇本是，台灣在川習會中沒有被公開談論，或者僅最低限度被提及；不過仍要關注川普可能習慣的即興發言，因為他不見得重視長期政策在措辭上的細微差異。

川普11日在白宮告訴記者，他預期中國國家主席習近平會要求他暫緩對台軍售。川普說：「我會和習主席討論這件事。習主席希望我們不要這麼做，我會和他討論。」川普並稱，他不打算把這項議題作為主要焦點，他說：「我想，你們提到台灣的次數會比我還多。」

川普透露與習近平討論對台軍售的言論，加深外界揣測、憂心華府是否維持協助台灣自衛的承諾。中方已釋出訊號，表明打算讓台灣成為會談核心議題。美國國務卿魯比歐則表示華府對台政策不變。

中國問題專家表示，關鍵問題在於，習近平會在多大程度上試圖把川普推近北京的觀點。分析人士表示，習近平可能試圖說服川普弱化與台灣的關係，例如限制美國對台軍售，或對美國高層官員訪台設下非正式限制。

華府布魯金斯研究所外交政策研究員金沛雅（Patricia Kim）說：「即使這次不會出現正式宣告改變政策那樣戲劇化的情況，川普總統仍有可能即興發言，因為他不見得是重視長期政策措辭細微差異的人。」

不過，美聯社指，台灣仍握有強大半導體業這張牌，美國在與中國的先進科技競賽中，正仰賴台灣半導體維持優勢。

台灣大學政治學者南樂（Lev Nachman）說：「川普至少意識到台灣在美國經濟成長中扮演的角色。所以我認為，這算是主要的一線曙光，也就是對台政策不會出現劇烈改變。」

前美國國務院高階官員凱根（Edgard Kagan）表示，雖然川普以交易性格著稱，但川普政府並未把美中關係中的棘手層面視為可相互交換的「可替代」議題。凱根曾在川普與拜登政府任內處理東亞政策。

凱根現為華府智庫「戰略暨國際研究中心」中國研究主席，他說：「川普總統理解籌碼。以我和他一同開會的經驗，他非常、非常敏銳地知道如何運用籌碼。因此，我認為所謂總統會為了取得其他東西，而犧牲美國在台灣利益來做交易的想法，根據我對他行事方式的親身經驗來看，並不太可能。」

南樂說：「我認為，台灣能期盼的最佳情況是，台灣不會被公開談論，或至少只是最低限度被提及。」

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