不入住美總統「御用飯店」？ 川普傳改住北京四季酒店

美國總統川普即將訪問北京之際，北京城內已提前瀰漫維安氣氛。最受外界關注的，除了雙邊會談內容，還包括川普此行究竟將下榻何處。韓媒直擊，美國駐中大使館附近一間被點名可能成為川普下榻地點的五星級飯店外，一口氣停滿超過20輛公安巡邏車，不斷低速巡邏戒備；與此同時，該飯店13日至15日房型全面「消失」，外界盛傳，川普這次恐怕不再入住「御用飯店」（北京瑞吉酒店），而是改住一晚要價約10萬人民幣的北京四季酒店。但目前未見官宣。

過去多次接待美國總統訪中的北京瑞吉酒店，原本被視為川普團隊最可能選擇的「御用飯店」。這家五星酒店曾接待過柯林頓、小布希、歐巴馬，以及川普2017年訪中期間的維安團隊與隨行官員，長年被視為美國高層訪華的重要據點。

不過，近期訂房平台顯示，瑞吉酒店在13日至15日期間仍開放一般旅客入住，與美國總統出訪慣例明顯不符。讓外界推測，川普此次可能已更換住宿地點。

相較之下，四季酒店近期則出現多項不尋常跡象。根據韓聯社直擊，飯店周邊11日停滿超過20輛公安巡邏車，多輛警車在周邊道路低速巡邏戒備，附近民眾也坦言「和平常不太一樣」。雖未見大規模封街，但整體維安氣氛明顯升高。

更耐人尋味的是，該飯店在13日至15日期間所有房型皆顯示「無可預訂」，櫃檯人員僅低調回應「已客滿」，並稱16日起才恢復正常訂房。由於北京四季距離美國駐中大使館僅約5分鐘車程，在維安、通訊與後勤支援上更具優勢，因此被外交圈視為川普下榻機率最高的地點。

北京四季過去也曾因接待阿根廷足球巨星梅西而受到關注。據悉，館內皇家套房設有專屬辦公室與大型宴會空間，單晚房價高達10萬人民幣，規格足以接待元首級人物。