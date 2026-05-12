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川習會倒數／中表態：地球就這麼大 容不下中美折騰

世界日報／ 中國新聞組／北京12日電
川普將訪華，中外媒體紛點評。圖為中美「乒乓外交」55周年紀念大會暨中美青少年體育交流系列活動，4月在北京舉行，中美青年拍攝視頻互動。(中新社)
川普將訪華，中外媒體紛點評。圖為中美「乒乓外交」55周年紀念大會暨中美青少年體育交流系列活動，4月在北京舉行，中美青年拍攝視頻互動。(中新社)

應中國國家主席習近平邀請，美國總統川普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。對此，中國外交部發布視頻表態，「地球就這麼大，容不下中美折騰對抗」；美國「國會山報」署名文章則稱「美國需要與中國合作」。

中國外交部發言人郭嘉昆11日在例行記者會就此答問時說，元首外交對中美關係有著不可取代的戰略引領作用。中方願同美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧，為變亂交織的世界注入更多穩定性與確定性。

人民日報11日也發表署名「鐘聲」評論文章「以大歷史觀把握中美關係發展方向」，文章指出，元首外交始終是中美關係的「指南針」和「定盤星」，對兩國關係發展有著不可替代的戰略引領作用。面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，把握好方向、駕馭住大局，才能讓中美關係這艘大船平穩前行。過去一年多來，習近平主席同川普總統多次通話，並在釜山舉行會晤，在關鍵時刻校準了兩國關係航向，注入動力，也向世界傳遞了積極信號。

元首互動，既是穩定雙邊關係的戰略引領，也是堅守底線的坦誠對話。習近平主席多次同川普總統闡明中方在台灣問題上的原則立場，是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是中美關係的最大風險點。中方一再強調這條紅線，就是要讓美方清晰了解中方的原則底線，避免誤解誤判，防止衝突對抗。

文章還提到，愈是動盪時刻，世界愈期待穩定的力量。中美兩國各展所長、攜手共進，多辦有利於兩國和世界的大事、實事、好事，將為破解全球性難題、推動人類共同發展，提供更多「1+1>2」的解決方案。

中國國際問題研究院副研究員蘇曉暉也分析稱，中美元首直接溝通，能進一步明確意圖、防止誤判，把握兩國關係大方向，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係。

另一方面，川普10日在接受美媒採訪時也表示，他期待著訪問中國，一定會很精采。

據美國「國會山報」發表署名文章稱，力量平衡已改變，對美國來說，當前的經濟形勢推高了對抗的代價，「白宮需要穩定的供應鏈」，還需避免債務繼續增加的風險，因此需要與中國合作。

美國參議院軍事委員會首席民主黨議員傑克·里德表示，伊朗戰事令美國國際處境陷入被動，經濟層面受衝擊尤為嚴重，中國依託能源多元化布局、煤炭供給及龐大能源儲備，比多數國家更能抵禦能源衝擊，他總結，「在某種程度上，川普此行是尋求中方幫助」。

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