川習會上桌 支持者憂台灣成為菜單

川普總統第二任期對台灣的態度似乎更加矛盾、曖昧，人們紛紛質疑美國是否真心幫助台灣自衛，削弱對台灣的支持，以及川普是否會在長期對台立場上做出讓步，甚至將台灣作為14日川習會的談判籌碼之一。

美聯社報導，川普不斷抱怨台灣「竊取」了美國的半導體產業，並呼籲台灣向美國支付保護費；他去年12月批准一項價值110億元的對台軍售計畫，是迄今為止對台最大的一筆軍售，但至今交付進度遲滯。川普11日重申相信任內習近平不會對台採取軍事行動，不過也表示他預計習近平會要求他暫緩對台軍售，兩人將討論此事。

任職於華府智庫保衛民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)的美國海軍退役少將馬克蒙哥馬利(Mark Montgomery)表示，台灣支持者擔心川習會時台灣可能被當成籌碼，「我確實擔心我們這位總統過於注重交易，一旦出現交易機會，我們就將面臨挑戰。」

習可能說服川 限制對台軍售

蒙哥馬利表示，台灣的支持者擔心，台灣可能成為川習會「菜單上的一道菜」。該智庫支持美國強力支持台灣。

國務卿魯比歐日前表示美國政策並未改變，不希望看到局勢發生任何強制性改變。白宮官員強調，川普去年11月也批准了價值3.3億元的對台軍售，他第二任期首年批准的對台軍售總額，超過了前總統拜登四年任期內批准的約84億元。

分析人士指出，習近平可能會試圖說服川普限制對台軍售或非正式限制美國高階官員訪台，來冷卻美台關係。布魯金斯研究院資深研究員金沛雅(Patricia Kim)表示，「即使我們沒看到正式改變政策宣示那樣戲劇性情況，這一次仍然存在風險，因為川普不一定理解長期政策措辭中的細微差別，他可能會即興脫口說出某些話。」

智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)中國研究主任卡根(Edgard Kagan)則指出，川普雖以務實作風著稱，但他的政府並沒有將美中關係的棘手問題視為可以交換的籌碼。「總統深諳此道。我與他多次會面，深知他非常敏銳地懂得如何運用籌碼，因此我認為所謂總統會為了其他利益而犧牲台灣的想法不太可能發生。」

台大政治學教授南樂(Lev Nachman)表示，川普至少意識到台灣在美國經濟成長中扮演的角色，這算是對台政策不會劇烈變化的主要希望，台灣所能期望的最好結果就是台灣問題不被公開討論，或至少盡量少提。

除了台灣問題的立場引發關注，美聯社報導，儘管川普這趟訪問預料仍充滿各種儀式與排場，但盛大程度可能不及川普2017年首次訪中。

川普滿載而歸？別抱太大期望

智庫國際危機組織美中關係高級研究與倡議顧問韋恩表示，中方或許仍會竭盡所能，讓川普在離開北京時相信自己剛完成一次非凡的國事訪問。但他說，「如今這些盛大儀式的作用，已不同於川普首次訪中時」，因為「習近平如今對川普已有更深刻的理解，而川普政府現行的國安與防禦戰略，已將中國視為能力相當的競爭對手」。

目前外界對川普這次訪中能取得何種成果的期待，可能比上次更低。布魯金斯研究所學者、白宮國家安全會議前中國事務主任秦江南表示，北京可能不會在貿易或其他議題上提出重大突破，因為他們正在對即將到來的美國期中選舉進行「反向操作」，認為距離投票日愈近「中方的談判籌碼就愈多」。