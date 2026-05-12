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將與習近平提黎智英 川普：我也希望看到他獲釋

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
因國安案被判囚20年的78歲的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，26日他涉及的另2宗欺詐罪上訴成功獲撤罪。（路透）
因國安案被判囚20年的78歲的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，26日他涉及的另2宗欺詐罪上訴成功獲撤罪。（路透）

川普總統11日在白宮橢圓形辦公室對媒體說，前往中國訪問期間將討論到正在監禁中的78歲香港壹傳媒集團創辦人黎智英。不過，川普表示，身為天主教徒與挺民主運動人士的黎智英，「製造過很多混亂」。

黎智英(Jimmy Lai)被控觸犯香港國安法「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」規定，2020年12月底遭到關押，2024年7月法庭裁定罪名成立，今年2月被判坐牢20年。包括川普在內的美國官員把導致黎智英定罪的罪名稱為捏造，並說這是中國共產黨企圖讓異議份子噤聲的證據。

媒體詢問是否在與中國國家主席習近平見面時提到黎智英案件，川普答道：「我會把兩個案子都提出來。」川普說，另一案是中國錫安教會(Zion Church)創始人兼牧師金明日(Ezra Jin Mingri)遭到逮捕。金明日引起美國官員對於宗教自由的嚴重關切。

川普說，目前正在設法營救「真正無辜的人」，「他們現在遭到囚禁」。不過，川普接著也說，黎智英對中國政權來說是個麻煩人物，「製造過很多混亂」。

川普比喻說：「這就好像來問我說，如果前聯邦調查局長(FBI)柯米(James Comey)被關進監獄，你會不會把他放出來？」

他表示：「問題恐怕有點棘手。明白我的意思嗎？這可能很難，因為柯米是個貪腐警察，可是黎智英並不是那樣。」

川普說，黎智英嘗試做對的事，但沒成功，還進了監獄，「人們希望他能出來，我也希望看到他獲釋。我以前曾經提過他的案子，我會再次提出的」。

另一方面，黎智英的兒子黎崇恩(Sebastien Lai)則對川普喊話，請求川普訪問北京期間向習近平提出黎智英案件。

獨立報(The Independent)分析，相較於美中之間針對貿易、台灣等議題以及伊朗戰真的廣泛對話，黎智英命運如何其實是比較容易處理的爭端。

共計百餘名美國國會議員及英國官員已經針對黎智英案件發聲，要求採取行動，並把爭取黎智英釋放視為人道主義與外交優先事項。

川普 習近平 川習會

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