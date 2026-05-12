川習會將登場 港媒：中國高規格接待川普但不存幻想

美國總統川普與中國國家主席習近平即將在北京會唔，這場「川普會」備受外界關注，有香港媒體認為，中方會高規格接待川普，但不存幻想。此外，有大陸學者預期，美中在經貿議題上仍有機會取得實質進展。

明報今天刊文分析，9年前，中方給予川普「國事（是）訪問+」待遇，哪料他回美後隨即發動對中國貿易戰，這次中方也許仍給予他高規格禮遇，但已不存在不切實際的幻想。

文章表示，按照中方的定調，元首峰會就是平起平坐，「就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見」，維持鬥而不破。

另外，星島日報在報導中引述多位北京學者分析，這次「川習會」重在定調關係、穩預期、控風險，雙方在經貿合作上仍有機會取得實質進展，包括在重啟雙邊溝通機制、暫緩關稅升級、商品採購與市場准入、產業鏈穩定等方面達成階段性共識。

此外，雙方可能在人工智慧（AI）領域搭建風險管控框架。

報導引述中國社科院政治學研究所研究員房寧說，川普此次訪中對中美雙方均意義重大；在當前複雜的國際形勢下，中美互有現實訴求。

他說，美國已進入期中選舉週期，川普迫切希望與中國達成大額貿易合作定單；目前伊朗戰爭尚未平息，美方期待中國能對停戰促和發揮積極作用。

中方對美也有許多期待，包括盡快恢復波斯灣的平靜、暢通中東石油出口通道，對中國乃至全球經濟至關重要。

房寧並表示，中方期待川普政府在涉台議題上展現更明確的立場。但台灣議題高度敏感複雜，對美國而言並非行政當局單方面可以定調，國會參眾兩院在相關事務上也擁有重要話語權與影響力。

清華大學戰略與安全研究中心副研究員、中華美國學會理事孫成昊認為，川普政府雖對中國立場強硬，但關稅壁壘與供應鏈重構，已讓美國企業、農戶和消費者承擔不少成本。

他說，中美若能搭建階段性穩定框架，有利於川普政府穩住國內經濟與政治預期。對中國而言，也能為高質量發展、科技自立自強，維繫海外市場、跨境投資與全球供應鏈穩定。

他分析，這次會晤中，經貿議題大概聚焦三方面：一是延續並制度化中美經貿磋商機制，防止關稅、出口管制、投資審查等舉措持續擴散；二是針對美方「301調查」、供應鏈規則、科技與金融限制等做法，中方或敦促美方停止加碼破壞現有穩定格局；三是雙方可拓展農產品、能源、金融、企業往來等務實合作。

此外，中美在AI領域都有建立風險管控機制的現實需求；AI關乎核安全、生物安全、網路安全、輿情治理及軍事危機穩定，高端AI技術擴散易引發跨國性風險，因此中美可先從低敏感、高風險領域切入，例如AI軍事誤用、AI與核指揮控制系統的邊界、模型失控風險評估等。