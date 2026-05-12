快訊

陰影下的梅西接班人：「璀璨寶石」迪巴拉，站在足球生涯的十字路口

普利司通湖口廠房誰接手？高科技業搶地 被點名大廠曝光

高低震盪近800點！台股黑翻紅漲108點收41,898點 台積回穩收漲2,255元

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會將登場 港媒：中國高規格接待川普但不存幻想

中央社／ 香港12日電
「川習會」即將登場。圖／歐新社
「川習會」即將登場。圖／歐新社

美國總統川普與中國國家主席習近平即將在北京會唔，這場「川普會」備受外界關注，有香港媒體認為，中方會高規格接待川普，但不存幻想。此外，有大陸學者預期，美中在經貿議題上仍有機會取得實質進展。

明報今天刊文分析，9年前，中方給予川普「國事（是）訪問+」待遇，哪料他回美後隨即發動對中國貿易戰，這次中方也許仍給予他高規格禮遇，但已不存在不切實際的幻想。

文章表示，按照中方的定調，元首峰會就是平起平坐，「就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見」，維持鬥而不破。

另外，星島日報在報導中引述多位北京學者分析，這次「川習會」重在定調關係、穩預期、控風險，雙方在經貿合作上仍有機會取得實質進展，包括在重啟雙邊溝通機制、暫緩關稅升級、商品採購與市場准入、產業鏈穩定等方面達成階段性共識。

此外，雙方可能在人工智慧（AI）領域搭建風險管控框架。

報導引述中國社科院政治學研究所研究員房寧說，川普此次訪中對中美雙方均意義重大；在當前複雜的國際形勢下，中美互有現實訴求。

他說，美國已進入期中選舉週期，川普迫切希望與中國達成大額貿易合作定單；目前伊朗戰爭尚未平息，美方期待中國能對停戰促和發揮積極作用。

中方對美也有許多期待，包括盡快恢復波斯灣的平靜、暢通中東石油出口通道，對中國乃至全球經濟至關重要。

房寧並表示，中方期待川普政府在涉台議題上展現更明確的立場。但台灣議題高度敏感複雜，對美國而言並非行政當局單方面可以定調，國會參眾兩院在相關事務上也擁有重要話語權與影響力。

清華大學戰略與安全研究中心副研究員、中華美國學會理事孫成昊認為，川普政府雖對中國立場強硬，但關稅壁壘與供應鏈重構，已讓美國企業、農戶和消費者承擔不少成本。

他說，中美若能搭建階段性穩定框架，有利於川普政府穩住國內經濟與政治預期。對中國而言，也能為高質量發展、科技自立自強，維繫海外市場、跨境投資與全球供應鏈穩定。

他分析，這次會晤中，經貿議題大概聚焦三方面：一是延續並制度化中美經貿磋商機制，防止關稅、出口管制、投資審查等舉措持續擴散；二是針對美方「301調查」、供應鏈規則、科技與金融限制等做法，中方或敦促美方停止加碼破壞現有穩定格局；三是雙方可拓展農產品、能源、金融、企業往來等務實合作。

此外，中美在AI領域都有建立風險管控機制的現實需求；AI關乎核安全、生物安全、網路安全、輿情治理及軍事危機穩定，高端AI技術擴散易引發跨國性風險，因此中美可先從低敏感、高風險領域切入，例如AI軍事誤用、AI與核指揮控制系統的邊界、模型失控風險評估等。

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

川習會即將登場 白宮：美方會就伊朗議題施壓中國

川普將到訪 說變就變中國民眾期待不高

川普再訪北京 美聯社：難複製2017年高規格待遇

川習會14日登場 美不希望因台灣議題拖慢談判

相關新聞

BBC：川普若表態反台獨習近平不會當真 北京有「自己的荷莫茲海峽」

BBC報導，美國總統川普與中國國家主席習近平14日將在北京舉行峰會，料將牽動全球貿易走向、台灣局勢以及人工智慧競爭，為美中未來是合是戰奠定基礎。在台灣問題上，一些分析人士認為，北京可能藉機推動華府調整對台措辭，要求美方從「不支持台獨」改為更強硬的「反對台獨」。不過也有專家研判，習近平未必把這項要求當作重點。

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

川習會14日登場前夕，美國總統川普11日鬆口將與中國國家主席習近平討論對台軍售，引發外界憂慮恐縮減對台支持。美聯社引述專家指出，對台灣來說最好的劇本是，台灣在川習會中沒有被公開談論，或者僅最低限度被提及；不過仍要關注川普可能習慣的即興發言，因為他不見得重視長期政策在措辭上的細微差異。

川習會倒數／中表態：地球就這麼大 容不下中美折騰

應中國國家主席習近平邀請，美國總統川普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。對此，中國外交部發布視頻表態，「地球就這麼大，容不下中美折騰對抗」；美國「國會山報」署名文章則稱「美國需要與中國合作」。

川習會上桌 支持者憂台灣成為菜單

川普總統第二任期對台灣的態度似乎更加矛盾、曖昧，人們紛紛質疑美國是否真心幫助台灣自衛，削弱對台灣的支持，以及川普是否會在長期對台立場上做出讓步，甚至將台灣作為14日川習會的談判籌碼之一。

不入住美總統「御用飯店」？ 川普傳改住北京四季酒店

美國總統川普即將訪問北京之際，北京城內已提前瀰漫維安氣氛。最受外界關注的，除了雙邊會談內容，還包括川普此行究竟將下榻何處。韓媒直擊，美國駐中大使館附近一間被點名可能成為川普下榻地點的五星級飯店外，一口氣停滿超過20輛公安巡邏車，不斷低速巡邏戒備；與此同時，該飯店13日至15日房型全面「消失」，外界盛傳，川普這次恐怕不再入住「御用飯店」（北京瑞吉酒店），而是改住一晚要價約10萬人民幣的北京四季酒店。但目前未見官宣。

新聞評論／美伊僵局 川難強勢面對習 想交易涉及台灣議題

川普總統川普6日接受公共電視網(PBS)訪問時表示，他認為「很有機會」與伊朗敲定協議，有望在他訪問中國前達成，川普預計可能在一周內達成協議，結束與伊朗的戰爭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。