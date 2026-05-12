整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚
「川習會」將至，美國總統川普預計於13日晚間飛抵北京，14日與中國國家主席習近平會談。
這是川普第二任期後首次訪問中國，也是自2017年以來美國總統首次訪中。《聯合新聞網》彙整川普訪中時程、會談核心議題、歷次川習會重點，帶你看美中兩大國角力。
2026年川普訪中時間、地點
時間：2026年5月13日（三）至5月15日（五）
地點：中國北京
晚間：川普飛抵北京
上午：中方在北京人民大會堂為川普舉行歡迎儀式；川習會在人民大會堂舉行
下午：川普與習近平同遊北京天壇公園
晚間：中方在人民大會堂設國宴款待川普
上午：美中領袖在北京中南海茶敘和工作午餐
下午：川普飛離北京
川習會核心議題
美中兩國正處於2025年10月釜山會晤後達成的「一年休兵期」，雙方關係目前穩定。白宮表示此次川習會主要針對經濟和安全現況進行晤談，盼達成更多產業協議。美方幕僚認為台灣議題會被提出，但一名顧問指出川普不希望台灣議題拖慢整體談判進程。
|焦點議題
|美方態度
|中方觀點
|1. 貿易與投資
|擬設雙邊貿易與投資委員會，要求中方加碼採購波音、農產及能源。
|預計宣布採購美方飛機與農產，回應貿易休兵並協商延長稀土協議。
|2. AI與科技管制
|擔憂中國先進AI發展，提議建立「AI溝通管道」防範衝突。
|有望建立AI定期對話，但持續在關鍵技術限制與稀土出口上角力。
|3. 伊朗與俄羅斯
|施壓北京促成伊朗停火，並關切中方提供伊、俄軍民兩用貨品。
|運用與伊朗的密切關係及石油買家身分，作為與美方交涉的籌碼。
|4. 台灣問題
|官方重申政策不變，但川普鬆口討論對台軍售，引發可能有違美國前總統雷根「對台六項保證」疑慮。
|一向明確反對美方挺台，視台灣問題為美中關係中「第一條不可逾越的紅線」，持續加強台海周邊軍事活動。
|5. 核武控制
|長期尋求與中國開啟核武控制及武器庫相關對話。
|已私下表態，現階段對討論任何形式的核武控制「不感興趣」。
全球關注要點
美中兩國決策會影響世界政治、經貿走向，引發全球關注。美國官員預告，此次川習會討論議題包括經濟貿易、戰爭核武、台灣、人工智慧（AI）及稀土等。
．貿易
川習會預計設立貿易委員會、投資委員會以及論壇等，促進雙邊貿易與投資，中方有望宣布採購美國波音、農產品和能源，也將討論是否延長允許中國稀土礦物出口至美國的協議。
．伊朗、俄羅斯
地緣政治方面，美方預計施壓北京發揮影響力促伊朗停火，並持續關切中國提供伊朗與俄羅斯軍民兩用物資等問題。
．台灣
在敏感的台灣議題上，面對習近平對美方軍售與支持台灣的強烈不滿，美方官員重申對台政策不會改變。
．AI
針對科技與全球安全防線，美方將提議建立雙邊「AI溝通管道」以避免應用端引發衝突。
．核武
美方長期以來希望就核武議題對話，但中國官方已私下明確表態，現階段對任何形式的核武談判均不感興趣。
歷次川習會重點回顧
自2017年川普首次上任後，舉行過6次川習會。去年10月雙方在釜山會面後，達成「一年休兵期」，美方調降部分關稅、暫停稀土出口管制等，中方則承諾恢復進口美國大豆及其他農產品等，雙方亦同意強化芬太尼禁毒合作。
|時間
|地點
|成果
|2017年4月
|美國海湖莊園
|啟動「中美經濟合作百日計畫」。
|2017年7月
|G20德國漢堡峰會
|達成貿易「百日計畫」早收清單，聚焦北韓核武與雙邊貿易。
|2017年11月
|川普首度訪問中國
|簽署 2,500 億美元經貿協議，重申北韓無核化與管控芬太尼。
|2018年12月
|阿根廷G20峰會晚宴
|達成「90天停火協議」，暫緩加徵新關稅。
|2019年6月
|大阪G20峰會會晤
|重啟貿易磋商，美國同意暫時不對剩餘商品加稅。
|2025年10月
|韓國釜山會
|達成「一年休兵期」，部分關稅減半，恢復高層對話。
各界預測分析
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．川普將與習近平談對台軍售！美媒：恐踩雷根「對台六項保證」紅線
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