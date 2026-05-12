整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

「川習會」將至，美國總統川普預計於13日晚間飛抵北京，14日與中國國家主席習近平會談。

這是川普第二任期後首次訪問中國，也是自2017年以來美國總統首次訪中。《聯合新聞網》彙整川普訪中時程、會談核心議題、歷次川習會重點，帶你看美中兩大國角力。

文章目錄 2026年川普訪中時間、地點

川習會核心議題

全球關注要點

歷次川習會重點回顧

各界預測分析

2026年川普訪中時間、地點

時間：2026年5月13日（三）至5月15日（五）

地點：中國北京

5月13日 晚間：川普飛抵北京 5月14日 上午：中方在北京人民大會堂為川普舉行歡迎儀式；川習會在人民大會堂舉行 下午：川普與習近平同遊北京天壇公園 晚間：中方在人民大會堂設國宴款待川普 5月15日 上午：美中領袖在北京中南海茶敘和工作午餐 下午：川普飛離北京

川習會核心議題

美中兩國正處於2025年10月釜山會晤後達成的「一年休兵期」，雙方關係目前穩定。白宮表示此次川習會主要針對經濟和安全現況進行晤談，盼達成更多產業協議。美方幕僚認為台灣議題會被提出，但一名顧問指出川普不希望台灣議題拖慢整體談判進程。

焦點議題 美方態度 中方觀點 1. 貿易與投資 擬設雙邊貿易與投資委員會，要求中方加碼採購波音、農產及能源。 預計宣布採購美方飛機與農產，回應貿易休兵並協商延長稀土協議。 2. AI與科技管制 擔憂中國先進AI發展，提議建立「AI溝通管道」防範衝突。 有望建立AI定期對話，但持續在關鍵技術限制與稀土出口上角力。 3. 伊朗與俄羅斯 施壓北京促成伊朗停火，並關切中方提供伊、俄軍民兩用貨品。 運用與伊朗的密切關係及石油買家身分，作為與美方交涉的籌碼。 4. 台灣問題 官方重申政策不變，但川普鬆口討論對台軍售，引發可能有違美國前總統雷根「對台六項保證」疑慮。 一向明確反對美方挺台，視台灣問題為美中關係中「第一條不可逾越的紅線」，持續加強台海周邊軍事活動。 5. 核武控制 長期尋求與中國開啟核武控制及武器庫相關對話。 已私下表態，現階段對討論任何形式的核武控制「不感興趣」。

全球關注要點

美中兩國決策會影響世界政治、經貿走向，引發全球關注。美國官員預告，此次川習會討論議題包括經濟貿易、戰爭核武、台灣、人工智慧（AI）及稀土等。

．貿易

川習會預計設立貿易委員會、投資委員會以及論壇等，促進雙邊貿易與投資，中方有望宣布採購美國波音、農產品和能源，也將討論是否延長允許中國稀土礦物出口至美國的協議。

．伊朗、俄羅斯

地緣政治方面，美方預計施壓北京發揮影響力促伊朗停火，並持續關切中國提供伊朗與俄羅斯軍民兩用物資等問題。

．台灣

在敏感的台灣議題上，面對習近平對美方軍售與支持台灣的強烈不滿，美方官員重申對台政策不會改變。

．AI

針對科技與全球安全防線，美方將提議建立雙邊「AI溝通管道」以避免應用端引發衝突。

．核武

美方長期以來希望就核武議題對話，但中國官方已私下明確表態，現階段對任何形式的核武談判均不感興趣。

歷次川習會重點回顧

自2017年川普首次上任後，舉行過6次川習會。去年10月雙方在釜山會面後，達成「一年休兵期」，美方調降部分關稅、暫停稀土出口管制等，中方則承諾恢復進口美國大豆及其他農產品等，雙方亦同意強化芬太尼禁毒合作。

時間 地點 成果 2017年4月 美國海湖莊園 啟動「中美經濟合作百日計畫」。 2017年7月 G20德國漢堡峰會 達成貿易「百日計畫」早收清單，聚焦北韓核武與雙邊貿易。 2017年11月 川普首度訪問中國 簽署 2,500 億美元經貿協議，重申北韓無核化與管控芬太尼。 2018年12月 阿根廷G20峰會晚宴 達成「90天停火協議」，暫緩加徵新關稅。 2019年6月 大阪G20峰會會晤 重啟貿易磋商，美國同意暫時不對剩餘商品加稅。 2025年10月 韓國釜山會 達成「一年休兵期」，部分關稅減半，恢復高層對話。

各界預測分析

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