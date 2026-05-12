AI晶片沒得談？ 黃仁勳傳未隨川普訪中 沒在企業領袖邀請名單內

路透、彭博等主要媒體周一（11日）都引述未具名的消息人士報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳這次不會隨美國總統川普訪問中國大陸，因為他並不在川普邀請的企業高層名單之中。

彭博指出，本周受邀隨川普訪問中國的商界領袖名單中，意外少了一個重要的名字：輝達執行長黃仁勳。然而在這次川普訪中之前，黃仁勳一向頻繁跟隨川普出訪。

一位白宮官員說，蘋果公司（Apple）執行長庫克、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克、波音（Boeing）執行長奧特伯格等十多位美國大企業高層獲邀加入企業代表團，但黃仁勳並不在受邀名單中。另一名知情人士也證實，黃仁勳這次不會陪同川普訪中。

路透的消息來源則是說，白宮把川普這趟訪中更聚焦在農業和商用航空之上。

據了解，隨川普出訪的企業高層，皆來自已在中國大陸有重大業務布局的美國公司，且其所屬產業預期將成為此次訪問商業議程的一部分。

黃仁勳的缺席格外引人注意，因為他不僅是全球市值最高公司的領導人，也是推動人工智慧（AI）熱潮所需晶片的主要製造商，特別是自川普重返白宮後，他與總統關係密切。

川普已同意輝達的AI晶片H200可以出口到中國大陸，不過商務部長盧特尼克4月22日提到，輝達實際上還沒有賣任何H200晶片到中國，因為陸企難以獲得北京當局的購買許可。

彭博說，黃仁勳未受邀，可能代表他推動輝達AI晶片銷往中國的努力遭遇挫折；他曾將中國市場視為一個價值500億美元的商業機會。

華府智庫美國企業研究院（American Enterprise Institute）研究員Ryan Fedasiuk則是認為，黃仁勳未被列入代表團名單，是美國政府向北京釋放出強烈訊號：中國AI實驗室想取得像輝達這樣的先進高效能晶片，恐怕不會太成功。

Fedasiuk 表示：「川普政府明白，運算能力對於在AI競賽中擊敗中國有多麼重要。美國晶片公司其實已經沒有太多事情可以和中國政府談了。」

輝達發言人拒絕評論，而白宮發言人則未回應置評請求。

黃仁勳上周四在CNBC的訪談中表示，如果受邀，願意隨同川普訪問中國。他說：「如果受到邀請，那將是一種榮幸。能代表美國，並與川普總統一同前往中國，將是極大的光榮。」

黃仁勳去年成為華府政界的常客，頻繁造訪白宮與國會山莊，為AI發展爭取更有利環境。黃仁勳曾在時代雜誌（Time）中透露，他和川普經常透過電話聯繫，甚至常在深夜通話。

黃仁勳在川普圈內的存在，也延伸到去年白宮官方訪問中東與英國的行程，黃仁勳都跟隨川普出訪。川普曾在這些訪問活動中，當眾點名黃仁勳並讚揚輝達的成就。在倫敦的一個場合還開玩笑地說：「Jensen（黃仁勳英文名字），你快要統治世界了。」

知情人士表示，今年黃仁勳仍透過多種管道直接與川普通訊。就在上個月，黃仁勳還在華府與川普會面。