川普訪華企業主管團名單出爐 黃仁勳未在其中、馬斯克上榜

紐約時報披露將隨同川普訪問北京的企業CEO名單，引發矚目的是馬斯克名列其中，而黃仁勳沒在名單中。

白宮11日公布名單，列出預定在北京與川普同行的企業領袖。川普預定在美東時間12日離開華府，北京時間13日抵達北京，14、15日與習近平會談。

馬斯克被列入代表團，是這位全球首富已修復與川普關係的最新跡象。馬斯克曾擔任川普的重要顧問，並主導美國政府重整聯邦官僚體系的工作。他去年5月與川普決裂後離開政府，但兩人近幾個月已重建關係。

據一名了解黃仁勳行程的人士表示，輝達執行長黃仁勳沒有受邀，也不會在本周前往中國。他缺席之際，全球市值最高的輝達正等待中國大陸與美國批准，讓該公司早期型號AI晶片H200開始出貨到中國。

白宮公布名單後，思科表示，該公司執行長羅賓斯（Chuck Robbins）無法出席。

美國官員表示，川普希望與中國討論設立投資委員會與貿易委員會，而這次代表團涵蓋多個產業的企業領袖。

代表團名單如下：